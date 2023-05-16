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Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области

16 мая 2023, 10:36
Фото: ТГ канал Подслушано в Каменске
Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области
В Ростовской области водитель грузовика протаранил ограждение и повис с моста, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В районе Каменска-Шахтинского водитель грузовика не справился с управлением и пробил ограждение на посту. В результате он частично вылетел с него и повис над рекой.

Сама авария попала на записи камер видеонаблюдения, а о состоянии водителя сейчас информации нет. Пользователи в комментариях предположили, что водитель мог уснуть или отвлечься на телефон.

Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области
Видео: ТГ канал Подслушано в Каменске
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Официальных комментариев о ДТП не поступало, они уточняются. 

Ранее на трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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