rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Изображение материала

Лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов

16 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI
Лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов
В Ростовской области мошенники представляются сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и пытаются выманить деньги у бизнесменов, сообщили в ведомстве.

Под предлогом проведения проверок, неизвестные, выдавая себя за сотрудников управления, предлагают оказание различных платных услуг бизнесменам и компаниям. В случае отказа, они угрожают применением административных мер воздействия.

Мошенники в Ростове стали использовать самокаты для обмана горожан
Узнать подробнее

«Сотрудники управления не оказывают услуг за деньги, не распространяют брошюры. Также они не обращаются к предпринимателям с просьбами об оказании материальной помощи», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что таким образом мошенники хотят заработать на предпринимателях.

Ранее адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Мошенники в Ростове стали использовать самокаты для обмана горожанВ Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров землиВ Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Мошенники в Ростове#Вымогательство в Ростове#Деньги
Подпишитесь
Ростовчане заявили об обрушении бетонных плит на пекарню днем 15 мая
Сегодня, 04:51
В деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников
Сегодня, 05:36
Вандалы устроили погром в парке «Первая миля» в Ростове-на-Дону в мае
Сегодня, 06:15
Парки Ростова не смогли найти инвесторов для концессии
Сегодня, 06:26
Ростовский физрук в Верховном суде будет доказывать, что не является педофилом
Сегодня, 06:47
Ростовские ученые создадут первый Атлас млекопитающих европейской части России
Сегодня, 07:18