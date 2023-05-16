Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Под предлогом проведения проверок, неизвестные, выдавая себя за сотрудников управления, предлагают оказание различных платных услуг бизнесменам и компаниям. В случае отказа, они угрожают применением административных мер воздействия.
«Сотрудники управления не оказывают услуг за деньги, не распространяют брошюры. Также они не обращаются к предпринимателям с просьбами об оказании материальной помощи», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что таким образом мошенники хотят заработать на предпринимателях.
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