Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Бывшего полицейского приняли на работу в детский сад, но не сообщили об этом его прежнему работодателю. Хотя это обязательно по закону.
В результате прокуратура потребовала устранить нарушения, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, работодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Добавим, что нарушение было допущено в Неклиновском районе.
Ранее стало известно, что в деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников.