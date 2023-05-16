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В Ростовской области экс-полицейского незаконно трудоустроили в детский сад

16 мая 2023, 08:11
Фото: Simon White/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области экс-полицейского незаконно трудоустроили в детский сад
В Ростовской области привлекли к ответственности работодателя за нарушения во время трудоустройства бывшего полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.

Бывшего полицейского приняли на работу в детский сад, но не сообщили об этом его прежнему работодателю. Хотя это обязательно по закону. 

В результате прокуратура потребовала устранить нарушения, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, работодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. 

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Добавим, что нарушение было допущено в Неклиновском районе. 

Ранее стало известно, что в деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников. 

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