За последний год в Ростове стоимость загородных домов выросла в среднем на 42%. Если в прошлом году частный дом в городе можно было купить за шесть миллионов рублей, то сейчас его цена составит не меньше 8,5 миллиона рублей. Цены на загородную недвижимость в Ростове зачастую превышают даже московские. Эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна для всего юга России.