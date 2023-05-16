rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Изображение материала

Загородные дома в Ростове подорожали на 42%

16 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI
Загородные дома в Ростове подорожали на 42%
В Ростове наблюдается рост цен на загородную недвижимость, заявили аналитики.

За последний год в Ростове стоимость загородных домов выросла в среднем на 42%. Если в прошлом году частный дом в городе можно было купить за шесть миллионов рублей, то сейчас его цена составит не меньше 8,5 миллиона  рублей. Цены на загородную недвижимость в Ростове зачастую превышают даже московские. Эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна для всего юга России.

«Спада не будет»: ростовский риэлтор прогнозирует рост цен на жилье
Узнать подробнее

Аналитик федеральной базы недвижимости Restate Андрей Добрый добавляет, что в Ростове рынок частных домовладений достаточно велик. При этом на нем все равно наблюдается ажиотаж.

Обратная ситуация зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. В столице частные дома упали в стоимости на 38%. В Питере падение не столь значительно — всего лишь 6%.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о рисках посуточной сдачи жилья в Ростове.

Читайте также:
Эксперт Фоменко рассказал, как могут измениться цены на жилье в Ростовской областиВ Ростове зафиксировали самый резкий прирост цен на жилье в новостройках в 2023 годуРостов-на-Дону попал в топ-10 городов по росту цен на жилье в 2022 году
#Алина Заярная#Цены на недвижимость в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Ростовчане заявили об обрушении бетонных плит на пекарню днем 15 мая
Сегодня, 04:51
В деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников
Сегодня, 05:36
Вандалы устроили погром в парке «Первая миля» в Ростове-на-Дону в мае
Сегодня, 06:15
Парки Ростова не смогли найти инвесторов для концессии
Сегодня, 06:26
Ростовский физрук в Верховном суде будет доказывать, что не является педофилом
Сегодня, 06:47
Ростовские ученые создадут первый Атлас млекопитающих европейской части России
Сегодня, 07:18