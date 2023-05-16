Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
За последний год в Ростове стоимость загородных домов выросла в среднем на 42%. Если в прошлом году частный дом в городе можно было купить за шесть миллионов рублей, то сейчас его цена составит не меньше 8,5 миллиона рублей. Цены на загородную недвижимость в Ростове зачастую превышают даже московские. Эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна для всего юга России.
Аналитик федеральной базы недвижимости Restate Андрей Добрый добавляет, что в Ростове рынок частных домовладений достаточно велик. При этом на нем все равно наблюдается ажиотаж.
Обратная ситуация зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. В столице частные дома упали в стоимости на 38%. В Питере падение не столь значительно — всего лишь 6%.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о рисках посуточной сдачи жилья в Ростове.