На Северном обходе Ростова образовалась семикилометровая пробка

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В среду, 17 мая, в Ростове на Северном обходе города возникла семикилометровая пробка, которая растянул от съезда к поселку Щепкин до кольца между улицами Лесной и Гайдара. Движение в западном направлении трассы затруднено, его оценивают на восемь баллов, для проезда участка потребуется потратить более получаса. В восточном направлении движение более свободное.
Возможной причиной такой пробки являются ремонтные работы, которые проходят на кольце Северного объезда, где находятся съезды на улицы Лесную и Гайдара. Автомобилистам рекомендуется рассчитывать время заранее или выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в пробке.
В ГИБДД по Ростовской области уточняют причины затора и обстановку на Северном обходе. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных.
Ранее авария стала причиной крупной пробки на улице Таганрогской в Ростове.