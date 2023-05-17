На Северном обходе Ростова образовалась семикилометровая пробка

В среду, 17 мая, в Ростове на Северном обходе города возникла семикилометровая пробка, которая растянул от съезда к поселку Щепкин до кольца между улицами Лесной и Гайдара. Движение в западном направлении трассы затруднено, его оценивают на восемь баллов, для проезда участка потребуется потратить более получаса. В восточном направлении движение более свободное.