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На Северном обходе Ростова образовалась семикилометровая пробка

17 мая 2023, 10:19
Фото: 1MI
На Северном обходе Ростова образовалась семикилометровая пробка
На Северном обходе Ростова возникла огромная пробка на участке между улицей Лесной и Щепкинским шоссе, сведения предоставил сервис «Яндекс. Карты».

В среду, 17 мая, в Ростове на Северном обходе города возникла семикилометровая пробка, которая растянул от съезда к поселку Щепкин до кольца между улицами Лесной и Гайдара. Движение в западном направлении трассы затруднено, его оценивают на восемь баллов, для проезда участка потребуется потратить более получаса. В восточном направлении движение более свободное.

Фото: Яндекс Карты

Возможной причиной такой пробки являются ремонтные работы, которые проходят на кольце Северного объезда, где находятся съезды на улицы Лесную и Гайдара. Автомобилистам рекомендуется рассчитывать время заранее или выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в пробке.

В ГИБДД по Ростовской области уточняют причины затора и обстановку на Северном обходе. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

Ранее авария стала причиной крупной пробки на улице Таганрогской в Ростове.

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