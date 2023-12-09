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Северный обход

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2023
На Северном обходе Ростова после ДТП загорелся автомобиль
9 декабря 2023, 17:20
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
27 ноября 2023, 08:25
Пробка на Северном обходе Ростова парализовала движение на 20 километрах
3 ноября 2023, 15:47
На Северном обходе Ростова из-за ДТП движение парализовала многокилометровая пробка
На Северном обходе Ростова авария с участием мотоцикла спровоцировала восьмикилометровую пробку, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
17 августа 2023, 15:43
На Северном обходе Ростова образовалась семикилометровая пробка
17 мая 2023, 10:19
Северный радиус за 3,48 млрд рублей построит скандальная компания «Т-Транс»
Тендер на строительство двух этапов Северного радиуса в Ростове выиграла фирма «Т-Транс», согласно сайту Госзакупок.
21 апреля 2023, 10:57
2022
Власти Ростовской области рассчитывают на дешевые госкредиты для Западной хорды
Власти в Ростовской области намерены добиваться дешевых государственных кредитов для строительства Западной хорды и Северного радиуса, обсуждение этого вопроса велось на заседании Заксобрания региона.
7 октября 2022, 16:30

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