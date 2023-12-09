Северный обход

На Северном обходе Ростова из-за ДТП движение парализовала многокилометровая пробка

На Северном обходе Ростова авария с участием мотоцикла спровоцировала восьмикилометровую пробку, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.