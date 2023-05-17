В Ростове-на-Дону собрали свыше 6 тонн продуктов для нуждающихся

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В рамках акции было собрано свыше шести тонн продуктов для 3,5 тысячи граждан, в том числе для 2 тысяч детей. Для этого задействовали более 200 торговых точек «Пятёрочка» и «Перекрёсток».
В течение дня ростовчане могли безвозмездно пожертвовать помощь нуждающимся, передав её волонтёрам в закассовой зоне. Гости магазинов приобретали продукты с длительным сроком хранения из рекомендованного списка. В него попали масло, консервы, макароны, чай, сахар, а также крупы.
Волонтеры банка еды «Русь» сформировали более тысячи наборов из собранных продуктов, 30% из которых — собственный вклад X5. На следующий день сотрудники банка еды начали доставлять наборы благополучателям — семьям с детьми и одиноким пенсионерам в кризисной ситуации.
Напомним, что проект «Корзина добра» реализуется с 2015 года, а его организаторами являются X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды „Русь“. Для помощи людям в торговых точках подготовили соответствующую инфраструктуру, чтобы покупатели могли онлайн или на месте передавать волонтерам продукты.