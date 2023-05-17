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В Ростове собираются построить спорткомплекс с бассейнами рядом с парком Собино

17 мая 2023, 09:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове собираются построить спорткомплекс с бассейнами рядом с парком Собино
В Ростове спустя восемь лет обсуждений собрались построить новый спортивный комплекс с бассейнами рядом с парком Собино на улице Профсоюзной, распоряжение губернатора появилось на портале донского правительства.

В мае губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому застройщик ООО «МКС-Фитнес» получил в аренду без торгов землю в Ростове на улице Профсоюзной, 136Б/1А. Срок аренды составляет четыре года и три месяца.

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За это время компания должна построить на участке площадью более 2,3 тысячи квадратных метров ФСК с купальным и спортивным бассейнами, также на участке должны обустроить стоянку для парковки автомобилей.

Ранее в Ростове объявили о планах построить спортивный комплекс с бассейнами в Александровке.

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