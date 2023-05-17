В Ростове собираются построить спорткомплекс с бассейнами рядом с парком Собино

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В мае губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому застройщик ООО «МКС-Фитнес» получил в аренду без торгов землю в Ростове на улице Профсоюзной, 136Б/1А. Срок аренды составляет четыре года и три месяца.
За это время компания должна построить на участке площадью более 2,3 тысячи квадратных метров ФСК с купальным и спортивным бассейнами, также на участке должны обустроить стоянку для парковки автомобилей.
Ранее в Ростове объявили о планах построить спортивный комплекс с бассейнами в Александровке.