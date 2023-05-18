Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В городе ожидается переменная облачность без значительных осадков. Порывы северо-восточного и восточного ветра составят 6-11 метров в секунду, местами он усилится до 12-14 метров в секунду в течение дня.
Днем температура будет колебаться от +22 до +27 градусов. В пятницу в городе пройдут дожди, а воздух прогреется до 26 градусов.
На выходных будет облачно, а температура составит 27 градусов. Скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.
Ранее климатолог Иошпа спрогнозировал ливни с сильными грозами в Ростовской области в мае.