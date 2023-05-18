Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Напомним, Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы граждан, которые пребывают в запасе.
«Такие повестки могут приходить раз в три года. Если в течении трех лет, человек прошёл военную подготовку, то новой повестки быть не должно», - объясняет юрист.
Юрий Мартынов добавляет, что отдельной статьи за уклонение от военных сборов в законодательстве РФ не существует.
«Согласно статье 21.5 КоАП, уклонисту грозит штраф от 500 до 3000 рублей за неявку на сборы по неуважительной причине. При этом 328 статья Уголовного кодекса не рассматривает запасников как субъектов преступления за уклонение от призыва», - поясняет юрист.
По словам Мартынова, уважительной причиной для неявки на военные сборы является болезнь самого призывника или кого-то из его родственников, за которыми он вынужден ухаживать.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области готовятся к военным сборам и опасаются ракет ВСУ.