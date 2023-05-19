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Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева

19 мая 2023, 05:39
Фото: 1mi
Жительницу Ростова-на-Дону, которая пострадала из-за падения дерева, доставили в больницу, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Происшествие случилось в четверг, 18 мая, в Советском районе, где на 61-летнюю женщину упало дерево. Алексей Логвиненко рассказал, что ее доставили в отделение сочетанной травмы БСМП.

«Поручил своему заметителю обеспечить ростовчанку всем необходимым для лечения, полностью ее сопровождать. После выписки будет организована дальнейшая реабилитация», — уточнил глава администрации города.

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Кроме того, он поручил главе администрации Советского района и директору Департамента ЖКХ разобраться в причинах инцидента. Алексей Логвиненко уточнил, что взял эту ситуацию под контроль.

В этот же день упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону.

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