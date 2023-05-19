Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Происшествие случилось в четверг, 18 мая, в Советском районе, где на 61-летнюю женщину упало дерево. Алексей Логвиненко рассказал, что ее доставили в отделение сочетанной травмы БСМП.
«Поручил своему заметителю обеспечить ростовчанку всем необходимым для лечения, полностью ее сопровождать. После выписки будет организована дальнейшая реабилитация», — уточнил глава администрации города.
Кроме того, он поручил главе администрации Советского района и директору Департамента ЖКХ разобраться в причинах инцидента. Алексей Логвиненко уточнил, что взял эту ситуацию под контроль.
В этот же день упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону.