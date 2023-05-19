«Но это совсем не означает, что надо быстрее скупать коробки с этой „вкуснятиной“ и есть глину дома с чаем вместо печенья. К вопросу нужно подходить с умом. И помнить, что все полезные свойства глины заменяют привычные продукты», — говорит нутрициолог.