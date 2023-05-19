Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По словам собеседницы, в современном мире существует культ еды. Люди сочетают несочетаемые продукты, едят сырое и жареное, соленое и сладкое. Не исключено, что делается это блогерами с одной целью — чтобы заинтересовать подписчиков.
«Это снимают на видео и называют отдельным жанром — „мукбанг“. Например, если раньше нас шокировало поедание личинок и других, непригодных для пищи продуктов, то сегодня уже никто не удивляется. Последнее время набирает популярность новый „деликатес“ — пищевая глина», — отмечает Анна Инглассес.
По словам эксперта, яркие преимущества глины заключаются в том, что она необычно выглядит в кадре, приятно хрустит и вызывает интерес зрителей.
«Но это совсем не означает, что надо быстрее скупать коробки с этой „вкуснятиной“ и есть глину дома с чаем вместо печенья. К вопросу нужно подходить с умом. И помнить, что все полезные свойства глины заменяют привычные продукты», — говорит нутрициолог.
Подробнее в материале: «Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину