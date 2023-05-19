rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Нутрициолог Инглассес рассказала, почему ростовчанам не стоит есть модную глину

19 мая 2023, 06:37
Фото: Народни универзитет Трстеник/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Нутрициолог Инглассес рассказала, почему ростовчанам не стоит есть модную глину
Глину используют в нетрадиционной медицине. Она действительно богата минералами. Но все полезные свойства глины легко заменить привычными для употребления продуктами, сообщила RostovGazeta нутрициолог Анна Инглассес.

По словам собеседницы, в современном мире существует культ еды. Люди сочетают несочетаемые продукты, едят сырое и жареное, соленое и сладкое. Не исключено, что делается это блогерами с одной целью — чтобы заинтересовать подписчиков.

«Это снимают на видео и называют отдельным жанром — „мукбанг“. Например, если раньше нас шокировало поедание личинок и других, непригодных для пищи продуктов, то сегодня уже никто не удивляется. Последнее время набирает популярность новый „деликатес“ — пищевая глина», — отмечает Анна Инглассес.

Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Узнать подробнее

По словам эксперта, яркие преимущества глины заключаются в том, что она необычно выглядит в кадре, приятно хрустит и вызывает интерес зрителей.

«Но это совсем не означает, что надо быстрее скупать коробки с этой „вкуснятиной“ и есть глину дома с чаем вместо печенья. К вопросу нужно подходить с умом. И помнить, что все полезные свойства глины заменяют привычные продукты», — говорит нутрициолог.

Подробнее в материале: «Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину

«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовский эксперт объяснил, кто навязывает России производство муки из насекомыхВрач-онкоиммунолог рассказал о связи между питанием и риском развития ракаРостовские ученые придумали, как употреблять в пищу медуз
#Дарья Демидова#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Сегодня, 05:32
Дождливая погода с температурой до 26 градусов ожидает ростовчан на выходных с 20 мая
Сегодня, 04:54
Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
17 мая 14:01
Вассерман не исключил, что Украина планирует ударить ракетами по Ростову
Сегодня, 02:56
Ростовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в Нахичевани
Вчера, 18:49
Глава администрации Ростова рассказал о состоянии пострадавшей от упавшего дерева
Сегодня, 05:39