«Отказов от рекламы у блогеров практически не бывает. Разница заключается лишь в ее подаче. Одни изящно нативно вплетают рекламу о товаре в свою жизнь. При таком подходе желание аудитории приобрести рекламируемый товар существенно возрастает. Другие особо не стараются, плоско освещая только ту информацию, которую заказчик прописал в техзадании. Но и при таком подходе реклама часто работает», — разъясняет продюсер онлайн курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.