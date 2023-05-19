Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Корреспондент RostovGazeta оказался невольным свидетелем модной тенденции глиноедения, которая не так давно вошла в пищевые пристрастия жителей донского края.
История произошла в одном из кафе Ростова, где за столиком расположилась компания девушек лет 25. Они что-то активно обсуждали. Не прислушаться к разговору было практически невозможно.
«У меня все лицо идет прыщами. Это токсины выходят», — со знанием дела заявила пышная брюнетка.
«А меня тошнит постоянно. Видимо, адаптация», — поддержала беседу подружка.
«Моей маме тоже нехорошо. А я пока ничего, держусь», — говорит третья.
Зная, как ростовчане переживают за экологию региона, как борются со странной вонью, белым налетом на листве и опасными свалками, можно было заподозрить неладное — от массового отравления до появления эпидемии какой-то новой болезни.
Однако девушки весело достали из сумочек серо-белые брусочки, похожие на школьный мел.
«Похрустим?!», — то ли задала вопрос, то ли констатировала одна из них.
Откусывая по кусочку от своих «мелков», девицы задорно захрустели. На их лицах проявились самые разнообразные эмоции. От хорошо скрываемого отвращения и натянутой улыбки, до желания быстрее проглотить содержимое, запивая кофе.
На мгновение в кафе воцарилась тишина. Взоры присутствующих устремились на хрустящих красоток.
«Это глина. Это очень полезно», — разъяснила брюнетка и подняла вверх надкусанный брусочек, демонстрируя его всем любопытным.
Не успели жители Дона прийти в себя после новостей о производстве муки из насекомых, и рецептов блюд из медуз, как в Ростов пришел новый тренд — глиноедение.
И хотя он еще не получил массовой популярности у всех жителей Дона, первой о пользе глины при приеме внутрь, узнала молодежь. И это не случайно. Глиноедение сегодня широко рекламируют блогеры. Правда, в их рекламе в основном речь идет о неповторимом звуке хруста, который успешно выдается за модное АСМР [ASMR — приятные ощущения, вызываемые у человека определенным набором звуков-триггеров — прим. редакции] .
Для молодого поколения блогеры сегодня являются самыми авторитетными из экспертов. И если они велят хрустеть, «значит — это кому-нибудь нужно».
Блогерам верят, ведь они открыты для всех подписчиков, демонстрируя каждый шаг своей жизни. К ним прислушиваются, не задумываясь о целях их заявлений. А между тем, цель у блогеров одна, и она очевидна — незатейливым путем заработать денег.
«Отказов от рекламы у блогеров практически не бывает. Разница заключается лишь в ее подаче. Одни изящно нативно вплетают рекламу о товаре в свою жизнь. При таком подходе желание аудитории приобрести рекламируемый товар существенно возрастает. Другие особо не стараются, плоско освещая только ту информацию, которую заказчик прописал в техзадании. Но и при таком подходе реклама часто работает», — разъясняет продюсер онлайн курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.
Однако часто последствия от такой рекламы могут быть самыми непредсказуемыми для аудитории. Особенно, когда речь идет об употреблении продукции внутрь.
«В современном мире определенно существует культ еды. Люди сочетают несочетаемые продукты. Снимают это на видео и даже называют отдельным жанром — „мукбанг“ [Мукбанг — это многочасовые трансляции, во время которых блогер занимается гастрономическим вуайеризмом — прим. редакции]. Если раньше нас шокировало поедание личинок и других не пригодных для пищи продуктов, то в последнее время набирает популярность новый „деликатес“ — пищевая глина», — отмечает ростовский блогер, нутрициолог Анна Инглассес.
Пищевая глина не представлена на прилавках продовольственных магазинов Ростова. Но это никого не настораживает. Приобрести модный «деликатес», на любой вкус и кошелек, можно на маркетплейсах. Здесь предлагается как «чистая» пищевая глина, так и разновкусие — от пыльно-ванильных, карамельных до фруктовых глин.
Также глина отличается регионами производства. Покупателей завлекают обещаниями «особо хрустящего» вкуса, «высокой степенью очистки» и даже отсутствием ГМО в составе. Внешний вид пищевой глины поражает разнообразием — от аккуратных брусочков в виде мелков и шоколадок, до обычных серых камней.
Множество отзывов к заказам свидетельствуют все-таки о том, что люди не готовы к поеданию глины. В числе негодования покупателей — твердость консистенции, о которую можно сломать зубы, вкус песка и отсутствие (или сильное присутствие) запаха пыли.
Эксперты соглашаются, что польза глины для лечения целого ряда заболеваний — неоспорима. Однако используется она традиционно в косметологии и восстановительной медицине. Глина богата минералами, в ней содержится железо, магний, радий. Но будет ли она полезна при употреблении в пищу?
Как ни странно, доводы в пользу поедания глины нашлись. Представительницам прекрасной половины человечества хорошо известно, как в «интересном положении» у беременных женщин меняется вкус. И пока одних тянет на солененькое, другие в больших количествах поедают мел.
«Но все люди индивидуальны. Иногда даже самый полезный продукт может нанести вред конкретному человеку. Особенно, если речь идет о беременных женщинах. К пищевой глине надо относиться с большой осторожностью», — констатирует Анна Инглассес.
Поклонники нетрадиционной медицины считают, что «если чего-то хочется, значит, этого организму не хватает». Однако при появлении таких симптомов, врачи настоятельно рекомендуют обратиться в поликлинику.
В ростовской поликлинике врачи схватились за голову от вопроса корреспондента RostovGazeta о пользе употребления внутрь пищевой глины. Доктора подчеркнули, что причиной появления странного желания похрустеть тем, что в норме люди есть не должны, может быть целый ряд скрытых заболеваний. Излечить от них пищевая глина не сможет.
«Грызть глину, как минимум, опасно для зубной эмали. В лучшем случае, человек не отравится и не заболеет тяжело», — сообщает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Глиноедение медики не считают хорошим способом для насыщения организма полезными минералами. Более того, ростовские доктора предупреждают об опасности такого «хруста».
«Глина может встать комом в желудке, вызвав воспаление. Двигаясь по кишечнику, глина способна спровоцировать запор. Или и виде камня залечь в дивертикуле кишки и привести к хроническому воспалению, которое может закончится перфорацией», — делятся информацией врачи.
Момимо глины, доктора советуют избегать любые нетрадиционные пищевые добавки, которые не рекомендованы официальной медициной. Поэтому, видя рекламу, на которой блогеры сладко похрустывают глиной, не следует опрометчиво покупать коробку с незнакомой «вкуснятиной».
«Да, пищевая глина необычно выглядит в кадре. Она приятно хрустит, чем и вызывает интерес. Но это совершенно не значит, что глину нужно есть с чаем вместо печенья. Все ее полезные свойства легко заменить привычными для употребления продуктами питания», — убеждена Анна Инглассес.
Эксперты единогласны во мнении, что поедание глины — это лишь новая модная тенденция, вызванная желанием бизнеса подороже продать дешевый продукт.
Стоимость пищевой глины на маркетплейсах колеблется в пределах от 200 рублей за 200 граммов и доходит почти до тысячи рублей. При этом ответ на главный вопрос — о пользе и последствиях употребления глины в пищу — отсутствует в научном сообществе.
Собеседники уверены, что проблемы с появлением подобных вредных «трендов» во многом связаны с отсутствием контроля над рекламой у блогеров. Ведь в погоне за деньгами, блогеры никогда не отказываются от предложений заработать, «хайпуя» на любых темах.
В качестве примера собеседники припоминают странный курс «интимной гимнастики», призванной помочь девушкам родить легко и без последствий.
Для того, чтобы повысить внимание к своему курсу, девушка-блогер решила даже родить «в прямом эфире». И хотя такой контент был оперативно заблокирован, роженица перевела его в закрытый telegram-канал, который тут же оброс аудиторией. А после «легких родов», подписчикам канала ненавязчиво был предложен пост о покупке «полезного» курса. Да еще и с большой скидкой.
«Подписчикам надо включать здравый смысл. Главная проблема заключается в отсутствии культуры рекламы у блогеров. В отличие от СМИ, реклама у блогеров никак законодательно не регулируется. Следует понимать, что за некоторыми исключениями, блогеры освещают все, что невозможно прорекламировать традиционными средствами. Поэтому и не следует вестись на все подряд», — резюмирует Екатерина Бачерикова.