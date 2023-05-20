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Published Сегодня, 08:39
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В пятницу, 19 мая, синоптики опубликовали прогноз, согласно которому ростовчан ждут очень жаркие выходные с переменчивой погодой.
В субботу, 20 мая, ростовчан ждет жаркий и ветреный день. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. При этом горожан предупредили о высокой пожароопасности четвертого класса.
Уже в воскресенье, 21 мая, ростовчанам следует быть готовыми к обильным дождям и грозе. Порывы ветра увеличат скорость до 16 метров в секунду, а температура воздуха понизится до +22 градусов. Ночью воздух охладится до +14 градусов.
Ранее ростовчанам рассказали, когда следует ожидать сезон дождей.