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В Ростове 20 мая ожидается жара до +28° и высокая пожароопасность

20 мая 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Ростове 20 мая ожидается жара до +28° и высокая пожароопасность
В Ростове выходные встретят жителей жарой до +28 градусов и грозой 21 мая, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В пятницу, 19 мая, синоптики опубликовали прогноз, согласно которому ростовчан ждут очень жаркие выходные с переменчивой погодой.

В субботу, 20 мая, ростовчан ждет жаркий и ветреный день. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. При этом горожан предупредили о высокой пожароопасности четвертого класса.

В Ростовской области 19 мая ожидается сильный ветер и жара до +26°
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Уже в воскресенье, 21 мая, ростовчанам следует быть готовыми к обильным дождям и грозе. Порывы ветра увеличат скорость до 16 метров в секунду, а температура воздуха понизится до +22 градусов. Ночью воздух охладится до +14 градусов.

Ранее ростовчанам рассказали, когда следует ожидать сезон дождей.

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