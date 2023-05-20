В субботу, 20 мая, ростовчан ждет жаркий и ветреный день. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28 градусов, а скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду. При этом горожан предупредили о высокой пожароопасности четвертого класса.