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В Ростове-на-Дону начнется сезон дождей с 21 мая

20 мая 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 21 мая, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу в городе будет облачная погода с температурой 27 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В ночное время температура упадет до 14 градусов. 

В воскресенье станет дождливо, а столбики термометров покажут 24 градуса. Осадки будут сохраняться до четверга, 25 мая, порывы ветра достигнут пяти метров в секунду. 

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По ночам в Ростове также ожидается дождливая погода, а средняя температура составит 13 градусов. 

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону.

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