Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В субботу в городе будет облачная погода с температурой 27 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду. В ночное время температура упадет до 14 градусов.
В воскресенье станет дождливо, а столбики термометров покажут 24 градуса. Осадки будут сохраняться до четверга, 25 мая, порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
По ночам в Ростове также ожидается дождливая погода, а средняя температура составит 13 градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону.