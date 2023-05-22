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Алексей Логвиненко предложил ростовчанам выбрать название спорткомплекса на Северном

22 мая 2023, 18:12
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Жители Ростова могут сами выбрать название для нового спортивного комплекса на Северном
Жители Ростова могут сами выбрать название для нового спортивного комплекса на Северном, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил жителям города выбрать название строящегося на Северном спортивного комплекса. Он находится на пересечении бульвара Комарова и проспекта Королева. Спортивный комплекс будет включать футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков и трибуну для зрителей.

Сейчас строители выполнили уже большую часть работ. Столь большой спортивный комплекс будет первым подобным проектом в Северном микрорайоне.

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Свои варианты названия комплекса горожанам предложили отправлять на электронную почту пресс-службы администрации Ростова до 22 июня. После этого коллегиально отберут лучшие варианты, и уже победителя определят в итоговом голосовании.

Напомним, в Ростовской области летом проведут фестиваль ГТО.

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