Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил жителям города выбрать название строящегося на Северном спортивного комплекса. Он находится на пересечении бульвара Комарова и проспекта Королева. Спортивный комплекс будет включать футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков и трибуну для зрителей.