Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предложил жителям города выбрать название строящегося на Северном спортивного комплекса. Он находится на пересечении бульвара Комарова и проспекта Королева. Спортивный комплекс будет включать футбольное поле, беговые дорожки, сектор для прыжков и трибуну для зрителей.
Сейчас строители выполнили уже большую часть работ. Столь большой спортивный комплекс будет первым подобным проектом в Северном микрорайоне.
Свои варианты названия комплекса горожанам предложили отправлять на электронную почту пресс-службы администрации Ростова до 22 июня. После этого коллегиально отберут лучшие варианты, и уже победителя определят в итоговом голосовании.
Напомним, в Ростовской области летом проведут фестиваль ГТО.