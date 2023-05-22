Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» затронул тему открытия Центрального областного автовокзала в здании старого аэропорта Ростова. Глава региона в очередной раз напомнил, что инициатива должна разгрузить центр города от лишнего транспорта, а также позитивно повлиять на экологию в городе.
Также Голубев заявил, что хочет сохранить прежний облик здания старого аэропорта. Губернатор напомнил, что в советские годы ростовский аэровокзал считался одним из самых красивых не только на юге страны. «Мы попытаемся это сделать [сохранить], но предадим этому какой-то современный вид, скорее всего, во внутреннем содержании, качественном обслуживании», — заключил Голубев.
Напомним, строящийся Центральный автовокзал в Ростове будет обслуживать 150 маршрутов.