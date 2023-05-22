Также Голубев заявил, что хочет сохранить прежний облик здания старого аэропорта. Губернатор напомнил, что в советские годы ростовский аэровокзал считался одним из самых красивых не только на юге страны. «Мы попытаемся это сделать [сохранить], но предадим этому какой-то современный вид, скорее всего, во внутреннем содержании, качественном обслуживании», — заключил Голубев.