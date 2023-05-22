СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
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Updated Сегодня, 13:00
Арбитражный суд области подтвердил претензии антимонопольных органов к региональному минтрансу. Было установлено, что чиновники укрупняли закупки на содержание дорог, в результате чего победу одерживали только определенные участники, пишут newizv.ru.
По информации пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ростовской области, минтранс региона объявил два электронных аукциона на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Предполагаемый подрядчик должен был одновременно выполнить 54 вида работ в 34 населенных пунктах области. Однако контракты могли выполнить только две крупные организации: "РостовАвтоДор" и "Тацинское ДСУ".
Также возник еще один скандал, в котором участвовали ФАС, дорожные чиновники и подрядчик "РостовАвтоДор", руководителем которого ранее был нынешний министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Арбитражный суд Москвы подтвердил наложенные ФАС штрафы на "РостовАвтоДор" и ООО "Строитель" за нарушение антимонопольного законодательства. Общая их сумма за участие в картельном сговоре подрядчиков превысила 228 миллионов рублей.
Антимонопольная служба также обнаружила нарушения при закупке работ по строительству дороги от Ростова до границы ДНР. А недавно в Азовском районе чиновники объявили тендер на обслуживание дорог на сумму 77,5 миллиона рублей, но при этом не указали объем работ. Сейчас проводится проверка данного случая.
Связь между министром транспорта Ростовской области, бывшим руководителем "РостовАвтоДора", Владимиром Окуневым и семьей дорожного магната Павла Рогачкина регулярно освещается как в местных, так и в федеральных СМИ. ФАС неоднократно обнаруживала картельные сговоры с участием дорожных предприятий, принадлежащих семье Рогачкина. Минтранс региона регулярно проводит электронные конкурсы, в которых контракты получают компании Рогачкина - "Ростовское ДСУ" и "Т-Транс".
Однако жители и гости региона отмечают неудовлетворительное состояние дорог. По результатам исследования, проведенного "РИА Новости", Ростовская область заняла 30-е место по качеству дорожного полотна.
В минувшем апреле президент Владимир Путин выразил свое недовольство состоянием дорожной инфраструктуры региона. Он заявил, что вскоре будет невозможно не только проехать, но и пройти по этим дорогам.
Пока еще неясно, сможет ли внимание президента к дорожной отрасли Ростовской области изменить ситуацию, - время покажет.