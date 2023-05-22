СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Антимонопольная служба также обнаружила нарушения при закупке работ по строительству дороги от Ростова до границы ДНР. А недавно в Азовском районе чиновники объявили тендер на обслуживание дорог на сумму 77,5 миллиона рублей, но при этом не указали объем работ. Сейчас проводится проверка данного случая.