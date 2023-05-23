В Якутии местный житель обстрелял здание с магазином и жилым домом

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Инцидент произошел 21 мая на Алданской улице. Полицейские, прибывшие на место, задержали 45-летнего мужчину, на которого указали свидетели как на стрелявшего, пишет газета “Известия”.
По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выстрелы по зданию из хулиганских побуждений. Один из выстрелов попал в окно жилого дома, в результате чего две женщины получили ранения от осколков стекла.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина находится в изоляторе, в настоящее время рассматривается вопрос о применении мер пресечения в отношении подозреваемого.