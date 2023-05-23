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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

В Якутии местный житель обстрелял здание с магазином и жилым домом

23 мая 2023, 09:39
В поселке Нижний Бестях в Якутии произошел инцидент, когда местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по зданию, в котором располагался магазин и жилой дом. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".

Инцидент произошел 21 мая на Алданской улице. Полицейские, прибывшие на место, задержали 45-летнего мужчину, на которого указали свидетели как на стрелявшего, пишет газета “Известия”.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выстрелы по зданию из хулиганских побуждений. Один из выстрелов попал в окно жилого дома, в результате чего две женщины получили ранения от осколков стекла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина находится в изоляторе, в настоящее время рассматривается вопрос о применении мер пресечения в отношении подозреваемого.

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