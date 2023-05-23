В Якутии местный житель обстрелял здание с магазином и жилым домом

В поселке Нижний Бестях в Якутии произошел инцидент, когда местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по зданию, в котором располагался магазин и жилой дом. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".