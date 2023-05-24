Анализ спутниковых снимков позволил выяснить, что является источником перегрева мегаполисов страны, в том числе и Ростова-на-Дону. Ученые уточнили, что в крупных городах прохладу удерживают только леса, парки и водоемы, а вот промзоны, торговые центры и места массового скопления людей напротив накапливают жару, создавая «острова тепла» [прим. редакции — научный термин, использующийся для обозначения метеорологического явления, заключающегося в повышении температуры городского пространства под влиянием деятельности человека или небольшого количества растений].