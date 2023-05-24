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Ученые назвали самые жаркие районы Ростова-на-Дону в 2023 году

24 мая 2023, 12:01
Фото: 1MI
Ученые назвали самые жаркие районы Ростова-на-Дону в 2023 году
Ученые Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК назвали самые жаркие районы Ростова-на-Дону и подсказали, как охладить утомленный зноем город, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Царьград» со ссылкой на лаборатории МИИГАиК рассказал, что в настоящий момент в Ростове-на-Дону разница температур в разных районах города в одно и то же время может составлять до 20 градусов.

Анализ спутниковых снимков позволил выяснить, что является источником перегрева мегаполисов страны, в том числе и Ростова-на-Дону. Ученые уточнили, что в крупных городах прохладу удерживают только леса, парки и водоемы, а вот промзоны, торговые центры и места массового скопления людей напротив накапливают жару, создавая «острова тепла» [прим. редакции — научный термин, использующийся для обозначения метеорологического явления, заключающегося в повышении температуры городского пространства под влиянием деятельности человека или небольшого количества растений].

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По данным ученых, подобные острова тепла в Ростове расположены рядом с Северо-Западной и Первомайской промзоной, на территории вокзала «Ростов-Главный», а также в зонах плотной жилой застройки. Эксперты уточняют, что острова тепла несут определенную опасность населению, поскольку жара провоцирует инсульты, инфаркты, сердечно-сосудистые заболевания и погружает организм в стрессовое состояние.

Спасением от перегрева города в этом случае может стать только увеличение количества водоемов, например, создание прудов, высадка парков, лесов и рощ, а также использование светлых строительных материалов и увеличение пространства между жилыми домами.

Ранее синоптики сделали прогноз о жаре, вызывающей пожары.

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