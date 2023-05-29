Эксперт рассказал, как избежать проблем при покупке и продаже автомобиля

Перед приобретением автомобиля важно проверить его наличие каких-либо ограничений, которые могут помешать регистрационным процедурам, а также убедиться, что машина не находится в розыске или не обременена залогом. Также следует узнать, не является ли автомобиль совместной собственностью супругов, пишет газета “Известия”.