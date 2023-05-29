Эксперт рассказал, как избежать проблем при покупке и продаже автомобиля

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Перед приобретением автомобиля важно проверить его наличие каких-либо ограничений, которые могут помешать регистрационным процедурам, а также убедиться, что машина не находится в розыске или не обременена залогом. Также следует узнать, не является ли автомобиль совместной собственностью супругов, пишет газета “Известия”.
Кирилл Данилов пояснил, что запрет на отчуждение автомобиля может быть наложен в случае наличия неоплаченных штрафов или налогов у владельца, а также если его имущество стало предметом спора. В таких ситуациях переоформление транспортного средства будет невозможным.
Эксперт отметил, что можно получить информацию о наличии ограничений на регистрационные действия на сайте Госавтоинспекции в разделе «Проверка автомобиля», используя VIN-номер кузова или шасси. Этот сервис позволяет узнать историю регистрации автомобиля у разных владельцев, а также получить информацию о возможных ДТП и розыске.
Для минимизации рисков Кирилл Данилов рекомендует производить окончательную оплату только после регистрации перехода права собственности на автомобиль.