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ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая

29 мая 2023, 13:26
Фото: 1MI
ТЦ «Рио» эвакуировали в Ростове-на-Дону днем 29 мая
В Ростове-на-Дону днем в понедельник, 29 мая, провели эвакуацию торгового центра «Рио», сообщили местные жители в соцсетях.

По словам ростовчан, эвакуация началась примерно в 15.40 мск и всех посетителей попросили покинуть здание. Вход при этом огородили лентами.

Пользователи в комментариях начали интересоваться причиной эвакуации, но какой-либо официальной информации не появлялось. Сейчас она уточняется.

Фото: ТГ канал Ростов Главный
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«Уже полиция приехала, но собак пока нет», — заявили очевидцы. Они предположили, что причиной может быть поступившая угроза об опасном предмете.

До этого два торговых центра экстренно эвакуировали в Ростове вечером 3 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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