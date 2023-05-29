Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
По словам ростовчан, эвакуация началась примерно в 15.40 мск и всех посетителей попросили покинуть здание. Вход при этом огородили лентами.
Пользователи в комментариях начали интересоваться причиной эвакуации, но какой-либо официальной информации не появлялось. Сейчас она уточняется.
«Уже полиция приехала, но собак пока нет», — заявили очевидцы. Они предположили, что причиной может быть поступившая угроза об опасном предмете.
До этого два торговых центра экстренно эвакуировали в Ростове вечером 3 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.