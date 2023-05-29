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В Ростове неизвестный мужчина взорвал крышу дома на Штахановского

29 мая 2023, 18:15
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове неизвестный мужчина взорвал крышу дома на Штахановского
В Ростове неизвестный мужчина устроил взрыв на крыше дома на улице Штахановского, видео появилось в соцсетях.

Telegram-канал «Это Ростов» 29 мая поделился видео, снятым на улице Штахановского, 12 в поселке Чкаловском на территории Ростова.

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По словам очевидцев, неизвестный мужчина поднялся на крышу многоквартирного дома, где перерезал провода. После этого он организовал взрыв на крыше, который создал дыру в стене, выбив кирпичи из кладки стены.

«На месте работают спецслужбы», — сообщили в сообществе, на кадрах видео также запечатлены автомобиль полиции и пожарная машина.

В настоящий момент причины и обстоятельства произошедшего остаются неизвестными, информация о взрыве также не получила подтверждения в официальных источниках, данные будут уточняться.

Ранее в Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек.

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