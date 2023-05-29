В Ростове неизвестный мужчина взорвал крышу дома на Штахановского

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Telegram-канал «Это Ростов» 29 мая поделился видео, снятым на улице Штахановского, 12 в поселке Чкаловском на территории Ростова.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина поднялся на крышу многоквартирного дома, где перерезал провода. После этого он организовал взрыв на крыше, который создал дыру в стене, выбив кирпичи из кладки стены.
«На месте работают спецслужбы», — сообщили в сообществе, на кадрах видео также запечатлены автомобиль полиции и пожарная машина.
В настоящий момент причины и обстоятельства произошедшего остаются неизвестными, информация о взрыве также не получила подтверждения в официальных источниках, данные будут уточняться.
Ранее в Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек.