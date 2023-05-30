Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»

– С большой долей вероятности и то, и другое будет. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ считает, что нам необходим один день голосования и больше ничего. Ведь, вспомните, решение о многодневном голосовании принималось на время «разгула» пандемии коронавируса. Сегодня о болезни, слава Богу, упоминают все меньше. А система осталась. Почему? Дистанционное голосование, естественно, когда-то придёт в нашу жизнь. Но пока никто не понимает, как можно контролировать результат и убрать «административный ресурс». Так что приходите в воскресенье, 10 сентября, и голосуйте непосредственно на участке.