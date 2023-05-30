Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
- Задачи перед партией всегда стоят одни – побеждать на выборах и через своих представителей помогать решать проблемные вопросы жизни людей. Съезд носил в основном технический характер, связанный с переизбранием руководящих органов, но были и принципиальные вопросы. Например, на съезде еще раз была обозначена позиция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ по специальной военной операции. Мы полностью поддерживаем решение Президента и проводим активную работу в плане гуманитарной и всяческой другой помощи. Наши ребята воюют на передовой, занимаются доставкой необходимых грузов, эвакуируют мирное население в зоне СВО.
Самые достойные из них были награждены Председателем партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергеем Михайловичем Мироновым медалями «За воинскую доблесть» и «За служение и доблесть».
– Конкретно на съезде были только общие установки. А так СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Ростовской области уже давно ведет подготовку к предстоящим в сентябре выборам. 17 июня планируем провести заседание Совета регионального отделения партии, на котором рассмотрим рекомендации по кандидатурам в одномандатных округах, областном списке и территориальных группах. А на партийной конференции 1 июля официально выдвинем участников выборной гонки.
– Не проводит, поскольку есть принципиальная позиция, что именно сама партия должна предложить избирателям кандидатов из своих рядов и, в случае победы, именно партия несет ответственность за депутата. За его честность, бескомпромиссность, профессионализм. В праймериз может участвовать кто угодно, и, если побеждает человек не из команды, как можно за него отвечать…
– Подход прагматичный. Для одномандатников – узнаваемость на территории, предпочтительнее местный депутат: городской, районный, поселенческий. Те люди, которых уже знают по делам и у которых есть заработанный авторитет. Вот на них ставку и делаем.
По головной части списка решение будет приниматься по согласованию с центральным аппаратом в Москве. Но традиционно областной список возглавляет руководитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Михаил Васильевич Емельянов уже много лет руководит партийной организацией и его авторитет, как опытнейшего политика, проработавшего более 20 лет в Государственной Думе Российской Федерации, я думаю, не вызывает сомнения у жителей Ростовской области.
– Идем с насущными вопросами. С предложениями по здравоохранению, образованию. Пенсионный возраст граждан России необходимо вернуть к существующим ранее возрастным границам. Увеличить минимальный размер оплаты труда в 1,5 раза, прожиточный минимум поднять до реального уровня, а это около 30 тысяч рублей.
Соответственно, увеличить социальные выплаты, стипендии, надбавки и т.д. Партия выступает за смертную казнь для всяческих уродов и насильников, особенно посягнувших на жизнь ребенка.
Настаиваем на пересмотре бюджетного финансирования в сторону регионов, а внутри – в сторону муниципалитетов. Требуем вернуть прямые выборы глав администраций городов и районов. Убрать всякие «фильтры» на выборах губернатора Ростовской области. Статус «детей войны», наконец-то принять. Отдельной строкой проходят законопроекты по поддержке участников специальной военной операции. Считаем необходимым начать реформу судебной системы, нужны гарантии на справедливую судебную защиту прав граждан. Мы говорим правду, что Россия больна: неэффективностью государственного управления, коррупцией, нищетой, бюрократизмом, антисоциальной политикой. И предлагаем, не откладывая, начать лечение.
– С большой долей вероятности и то, и другое будет. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ считает, что нам необходим один день голосования и больше ничего. Ведь, вспомните, решение о многодневном голосовании принималось на время «разгула» пандемии коронавируса. Сегодня о болезни, слава Богу, упоминают все меньше. А система осталась. Почему? Дистанционное голосование, естественно, когда-то придёт в нашу жизнь. Но пока никто не понимает, как можно контролировать результат и убрать «административный ресурс». Так что приходите в воскресенье, 10 сентября, и голосуйте непосредственно на участке.
– Ну это у них надо спросить как их политическое здоровье. Партий-то много, а… справедливая одна!