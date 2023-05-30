Tele2 обеспечила связью 18 малых населенных пунктов Ростовской области

«Масштабная программа УЦН 2.0 помогает обеспечить качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом малые и удаленные от районных центров населенные пункты. Вместе с ГК «Ростелеком» мы активно работаем над тем, чтобы каждому жителюрегиона были доступны современныецифровые возможности – от использования портала государственных услуг и получения онлайн-образования до общения с близкими в сети и покупки товаров в интернете. Все это способствует повышению общего уровня цифровизации Ростовской области, экономическому и стратегическому развитию территорий».