Tele2 обеспечила связью 18 малых населенных пунктов Ростовской области

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Доступ к качественным услугам связи и современным сервисам с начала 2023 года получили более 4500 человек в 18 населенных пунктах. Мобильный 4G-интернет появился в хуторах Бурхановка Азовского района, КалининБагаевского района, ДемишевБелокалитвенского района, Трофимов Константиновского района, БогненкоКрасносулинского района, ЛиманскийСемикаракорского района, Гороховский Шолоховского района, Вольный Ремонтненскогорайона, Некрасовка Неклиновского района, Юдино Родионово-Несветайского района, в селах Платоно-Петровка Азовского района, Ленинка Зерноградского района, Иваново-Шамшево Кагальницкого района, в поселках Ленинский Лесхоз Азовского района, Ясный Багаевского района, Заозерье Октябрьского района, а также в станице Елизаветинской и разъезде Койсугского Азовского района.
В 2023 году группа компаний «Ростелеком» и Минцифры продолжили плановую реализацию масштабного проекта по устранению цифрового неравенства в небольших и отдаленныхнаселенных пунктах. В каждом из 18 поселений, которые впервые получили доступ к сети, проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступила в проекте в качестве центра компетенций: согласовывала проектное решение, планировала архитектуру сети, поставляла оборудование для ее строительства.
Константин Мотлях, директор макрорегиона Юг Tele2:
«Масштабная программа УЦН 2.0 помогает обеспечить качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом малые и удаленные от районных центров населенные пункты. Вместе с ГК «Ростелеком» мы активно работаем над тем, чтобы каждому жителюрегиона были доступны современныецифровые возможности – от использования портала государственных услуг и получения онлайн-образования до общения с близкими в сети и покупки товаров в интернете. Все это способствует повышению общего уровня цифровизации Ростовской области, экономическому и стратегическому развитию территорий».
В 2022 году Tele2 в рамках проекта по устранению цифрового неравенства приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 15 малых населенных пунктов в Дубовском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Славянском, Тацинском и Шолоховском районах Ростовской области.
ООО "Т2 МОБАЙЛ" Реклама 18+ https://rostov.tele2.ru/