rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Изображение материала

Жителю Ростовской области дали 14 лет колонии за двойное убийство

1 июня 2023, 12:42
Фото: Тьерри Марти/cco/flickr.com
Жителю Ростовской области дали 14 лет колонии за двойное убийство
В Ростовской области огласили приговор мужчине, который убил бывшую супругу и ее знакомого, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых оказался Виктор Стромченко, который в хуторе Кривой Лиман приехал к бывшей супруге и встретил там ее знакомого. Фигурант ударил женщину ножом, после чего выстрелили из ружья в мужчину.

Жителя Батайска арестовали за жестокое убийство знакомого в порыве ссоры
Узнать подробнее

Пострадавшие скончались от полученных ранений, а сам нападавший скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил обвиняемого к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

Это решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой.

Читайте также:
Убитый в Ростове на Мечникова парень был выпускником училища олимпийского резерваВ Новочеркасске осудили военнослужащего, застрелившего сослуживцаГлава администрации Батайска взял на контроль расследование ЧП на Гребном канале
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие в Ростове#Происшествие#Убийство#Убийство парня#Приговор#Приговор в Ростове#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Сети появились кадры эвакуации десятков людей из Marins Park Hotel в Ростове
Сегодня, 12:41
Эксперт объяснил, почему аграрии с утра столпились у Минсельхоза Ростовской области
Сегодня, 12:46
Знаменитый фигурист Плющенко с сыном посетил парк «Лога» в Ростовской области
Сегодня, 12:00
Более 127 млн рублей потратят на зарядные станции для электробусов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:55
Еще одно уголовное дело возбудили после трагедии на Гребном канале в Ростове
Сегодня, 10:18
Движение машин ограничат в центре Ростова из-за полумарафона «Забег»
Сегодня, 09:59