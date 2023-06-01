Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На скамье подсудимых оказался Виктор Стромченко, который в хуторе Кривой Лиман приехал к бывшей супруге и встретил там ее знакомого. Фигурант ударил женщину ножом, после чего выстрелили из ружья в мужчину.
Пострадавшие скончались от полученных ранений, а сам нападавший скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил обвиняемого к 14 годам заключения в колонии строгого режима.
Это решение не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину, который насмерть забил отца кружкой.