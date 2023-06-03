Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В субботу температура составит 27 градусов, в воскресенье — 24 градуса. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Дождливой погода будет и в понедельник, воздух снова прогреется до 24 градусов. Со вторника, 6 июня, осадки прекратятся и до 8 числа ожидается облачная погода.
В пятницу снова начнутся дожди, а температура поднимется до 27 градусов. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.