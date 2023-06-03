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Дожди перестанут заливать Ростов-на-Дону с 6 июня

3 июня 2023, 04:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни будет сохраняться дождливая погода, предупредили синоптики.

В субботу температура составит 27 градусов, в воскресенье — 24 градуса. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

Дождливой погода будет и в понедельник, воздух снова прогреется до 24 градусов. Со вторника, 6 июня, осадки прекратятся и до 8 числа ожидается облачная погода.

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В пятницу снова начнутся дожди, а температура поднимется до 27 градусов. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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