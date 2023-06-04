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В Ростове запустили программу переподготовки для участников СВО

4 июня 2023, 09:23
Фото: pxhere.com
В Ростове запустили программу переподготовки для участников СВО
В Ростове демобилизованные участники СВО смогут стать педагогами по программам дополнительного образования, об этом сообщили в РИА «Новости».

По данным издания, в Ростове один из вузов запустил программу переподготовки для участников СВО, благодаря которой демобилизованные военнослужащие смогут адаптироваться к обычной жизни. В настоящий момент к программе подключились уже более 20 участников СВО из 14 субъектов РФ.

Издание уточняет, что демобилизованные пройдут курс «Педагог дополнительного образования» продолжительностью 256 академических часов, после чего смогут получить дипломы о профессиональной переподготовки и начать работу с детьми и подростками.

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Обучение пройдет с использованием дистанционных образовательных технологий, учащиеся пройдут модули, посвященные основам педагогики, в том числе семейной педагогики, педагогики творчества, проектирования учебного процесса и других дисциплин, важных для преподавателя.

Ранее RostovGazeta подготовила подборку вузов для абитуриентов 2023 года.

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