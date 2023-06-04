В Ростове запустили программу переподготовки для участников СВО

По данным издания, в Ростове один из вузов запустил программу переподготовки для участников СВО, благодаря которой демобилизованные военнослужащие смогут адаптироваться к обычной жизни. В настоящий момент к программе подключились уже более 20 участников СВО из 14 субъектов РФ.