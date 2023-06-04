В Ростове запустили программу переподготовки для участников СВО

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По данным издания, в Ростове один из вузов запустил программу переподготовки для участников СВО, благодаря которой демобилизованные военнослужащие смогут адаптироваться к обычной жизни. В настоящий момент к программе подключились уже более 20 участников СВО из 14 субъектов РФ.
Издание уточняет, что демобилизованные пройдут курс «Педагог дополнительного образования» продолжительностью 256 академических часов, после чего смогут получить дипломы о профессиональной переподготовки и начать работу с детьми и подростками.
Обучение пройдет с использованием дистанционных образовательных технологий, учащиеся пройдут модули, посвященные основам педагогики, в том числе семейной педагогики, педагогики творчества, проектирования учебного процесса и других дисциплин, важных для преподавателя.
Ранее RostovGazeta подготовила подборку вузов для абитуриентов 2023 года.