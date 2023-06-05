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Психолог Колосова нашла объяснение привычке россиян хранить старые вещи

5 июня 2023, 18:41
По мнению доктора психологических наук Светланы Колосовой, нежелание россиян избавляться от старых вещей обусловлено симпатией к стилю ретро.

По заявлению эксперта, у граждан, предпочитающих хранить старые вещи, с точки зрения психологии отклонений нет. Об этом специалист рассказала представителям NEWS.ru, отметив также, что во всем мире антикварные вещи и ретро-стиль являются сейчас очень популярными. В ходе опроса одной из сетей магазинов конструкторов выяснилось, что свыше 64% респондентов пользуются той или иной вещью максимально возможное время — до тех пор, пока она не становится непригодной; 21% — избавляются от ненужных вещей, а каждый десятый житель России (11%) держит старые вещи в доме просто на всякий случай.

Колосова подчеркнула, что такое поведение является нормальным и характерно не только для россиян, но и для жителей других государств. Модный акцент на старых и антикварных вещах, а также на стиле ретро, отмечается по всему миру. Многие вещи со временем даже приобретают большую цену.

Отмечается, что хранить старые вещи люди начинают с 40–50 лет.

Часто у граждан старше 50 лет падает уровень материальной обеспеченности, при этом стремление следовать веяниям моды в возрасте 60-70 лет также снижается. Люди приобретают меньше новых вещей, продолжая носить пусть и не столь современную, но качественную одежду. В то же время, сейчас люди в целом все меньше стремятся угнаться за модой.

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