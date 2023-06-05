Психолог Колосова нашла объяснение привычке россиян хранить старые вещи

По заявлению эксперта, у граждан, предпочитающих хранить старые вещи, с точки зрения психологии отклонений нет. Об этом специалист рассказала представителям NEWS.ru, отметив также, что во всем мире антикварные вещи и ретро-стиль являются сейчас очень популярными. В ходе опроса одной из сетей магазинов конструкторов выяснилось, что свыше 64% респондентов пользуются той или иной вещью максимально возможное время — до тех пор, пока она не становится непригодной; 21% — избавляются от ненужных вещей, а каждый десятый житель России (11%) держит старые вещи в доме просто на всякий случай.