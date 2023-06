Замкомандира ростовской бригады «Дон» объявил о бегстве ВСУ после прорыва КГЭС

Фото: Joint Forces Command of the Armed Forces of Ukraine/cc by 4.0/wikimedia.org

Замкомандира ростовской бригады «Дон» объявил о бегстве ВСУ после прорыва КГЭС