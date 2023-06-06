Замкомандира ростовской бригады «Дон» объявил о бегстве ВСУ после прорыва КГЭС

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сергей Юрченко рассказал, что недавний прорыв Каховской ГЭС привел к существенному подъему уровня воды в реке Днепр, что вызвало подтопление территорий островов, на которых находились позиции ВСУ.
Теперь противник стремительно покидает острова, пока казачья бригада «Дон» закрепляется на левом берегу Днепра.
«Вода действительно поднялась, но наши позиции целы. ВСУ бегут с островов, там значительно все затопило», — цитируют замкомандира бригады в СМИ.
Напомним, во вторник, 6 июня, украинский обстрел Каховской ГЭС привел к разрушению задвижек, которые выпустили накопленную сооружением воду. Сейчас уровень в реке стремительно поднимается из-за неконтролируемого сброса воды.
Ранее в зону СВО отправились участники еще одного отряда казачьей бригады «Дон».