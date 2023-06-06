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Замкомандира ростовской бригады «Дон» объявил о бегстве ВСУ после прорыва КГЭС

6 июня 2023, 11:34
Фото: Joint Forces Command of the Armed Forces of Ukraine/cc by 4.0/wikimedia.org
Замкомандира ростовской бригады «Дон» объявил о бегстве ВСУ после прорыва КГЭС
Замкомандира ростовской бригады «Дон» Сергей Юрченко объявил, что ВСУ сбежали со своих позиций из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления ближайших территорий, об этом сообщил портал ТАСС.

Сергей Юрченко рассказал, что недавний прорыв Каховской ГЭС привел к существенному подъему уровня воды в реке Днепр, что вызвало подтопление территорий островов, на которых находились позиции ВСУ.

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Теперь противник стремительно покидает острова, пока казачья бригада «Дон» закрепляется на левом берегу Днепра.

«Вода действительно поднялась, но наши позиции целы. ВСУ бегут с островов, там значительно все затопило», — цитируют замкомандира бригады в СМИ.

Видео: ТГ канал RVvoenkor

Напомним, во вторник, 6 июня, украинский обстрел Каховской ГЭС привел к разрушению задвижек, которые выпустили накопленную сооружением воду. Сейчас уровень в реке стремительно поднимается из-за неконтролируемого сброса воды.

Ранее в зону СВО отправились участники еще одного отряда казачьей бригады «Дон».

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