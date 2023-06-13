Буцаев: российские технологии позволят сократить на 20% захоронение ТКО во Вьетнаме

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
На встрече Российского экологического оператора (РЭО) с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Вьетнама обсудили наработки в области управления ТКО и перспективы сотрудничества, пишет gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поделился рядом предложений. По его словам, предприятия России готовы выпускать и поставлять контейнеры, оснащенные датчиками загрузки, веса и местоположения, при условии дальнейшей локализации производства, а также фандоматы, обеспечивать прослеживаемость движения ТКО с помощью этих датчиков. Он поделился опытом рекультивации полигонов и создания объектов обращения с отходами. Буцаев выразил надежду, что сотрудничество приведет к реформам в области управления отходами во Вьетнаме с использованием российских технологий.
Кроме того, российские производители и РЭО готовы разработать и внедрить систему управления твердыми коммунальными отходами, учитывающую климатические и местные особенности.
В число предложений РЭО по созданию и администрированию комплексной системы обращения с отходами во Вьетнаме вошли аудит действующей системы обращения с отходами; анализ нормативно-правовой базы и разработка системы обращения с отходами, включая необходимые поправки к действующему законодательству; создание цифровой схемы обращения и механизмов финансирования отрасли обращения с отходами; рекультивация существующих полигонов.