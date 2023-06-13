Буцаев: российские технологии позволят сократить на 20% захоронение ТКО во Вьетнаме

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поделился рядом предложений. По его словам, предприятия России готовы выпускать и поставлять контейнеры, оснащенные датчиками загрузки, веса и местоположения, при условии дальнейшей локализации производства, а также фандоматы, обеспечивать прослеживаемость движения ТКО с помощью этих датчиков. Он поделился опытом рекультивации полигонов и создания объектов обращения с отходами. Буцаев выразил надежду, что сотрудничество приведет к реформам в области управления отходами во Вьетнаме с использованием российских технологий.