Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Горожане сообщили об эвакуации жителей одного из подъезда в многоэтажном доме по адресу улица Жукова, 36/5. Здание находится в Левенцовском микрорайоне Ростова. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Они якобы рассказали очевидцам, что жильцов эвакуировали после сообщений о взрывчатом веществе в доме.
Официально в МВД России по Ростовской области эту информацию не подтверждали, она уточняется.
Ранее школу №92 в Ростове эвакуировали из-за сообщений о минировании.