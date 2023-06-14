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Из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуирована многоэтажка в Левенцовке в Ростове

14 июня 2023, 13:40
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
Из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуирована многоэтажка в Левенцовке в Ростове
Многоэтажный дом в Левенцовском микрорайоне эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве, пишут в соцсетях очевидцы.

Горожане сообщили об эвакуации жителей одного из подъезда в многоэтажном доме по адресу улица Жукова, 36/5. Здание находится в Левенцовском микрорайоне Ростова. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Они якобы рассказали очевидцам, что жильцов эвакуировали после сообщений о взрывчатом веществе в доме.

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Официально в МВД России по Ростовской области эту информацию не подтверждали, она уточняется.

Ранее школу №92 в Ростове эвакуировали из-за сообщений о минировании.

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