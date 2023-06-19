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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:56

Спасатели ищут пропавшего ребенка, сорвавшегося в горную реку в Абхазии

19 июня 2023, 17:54
В Абхазии продолжаются интенсивные поиски четырехлетнего ребенка, который упал в реку Гега в районе водопада. Пропавший малыш приехал на отдых в Абхазию с родителями из Беларуси, и вечером субботы его унесло сильным течением реки.

Сразу после происшествия спецслужбы быстро приступили к операции поиска ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент в поисковых работах задействованы более ста спасателей, которым помогают сотрудники Рицинского заповедника, находящегося недалеко от места происшествия. Местные жители также присоединились к поиску и оказывают поддержку спасателям. Две беспилотные летательные аппараты были предоставлены местной организацией для помощи в обнаружении ребенка с воздуха, но пока безуспешно.

Поисковая операция продолжается непрерывно, спасатели и волонтеры прилагают все усилия, чтобы найти и спасти пропавшего ребенка.

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