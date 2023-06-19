Спасатели ищут пропавшего ребенка, сорвавшегося в горную реку в Абхазии

На данный момент в поисковых работах задействованы более ста спасателей, которым помогают сотрудники Рицинского заповедника, находящегося недалеко от места происшествия. Местные жители также присоединились к поиску и оказывают поддержку спасателям. Две беспилотные летательные аппараты были предоставлены местной организацией для помощи в обнаружении ребенка с воздуха, но пока безуспешно.