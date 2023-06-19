Спасатели ищут пропавшего ребенка, сорвавшегося в горную реку в Абхазии

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Сразу после происшествия спецслужбы быстро приступили к операции поиска ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На данный момент в поисковых работах задействованы более ста спасателей, которым помогают сотрудники Рицинского заповедника, находящегося недалеко от места происшествия. Местные жители также присоединились к поиску и оказывают поддержку спасателям. Две беспилотные летательные аппараты были предоставлены местной организацией для помощи в обнаружении ребенка с воздуха, но пока безуспешно.
Поисковая операция продолжается непрерывно, спасатели и волонтеры прилагают все усилия, чтобы найти и спасти пропавшего ребенка.