ДТП произошло в микрорайоне Темерник в Ростове. Девушка пострадала там в результате столкновения с машиной Hyundai Accent. На видео с места событий видно, что горожанка, переходя дорогу, заметила летящую на полной скорости иномарку и попыталась быстро перебежать на другую сторону. Однако сделать этого девушка не успела. Легковушка на полной скорости сбила ее и поспешила скрыться с места происшествия.