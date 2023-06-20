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В сети появилось видео, как водитель на скорости сбил девушку на Темернике в Ростове

20 июня 2023, 14:34
Фото: 1MI
Девушка пострадала в результате удара легковушки на Темернике в Ростове
Девушка пострадала в результате удара легковушки на Темернике в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло в микрорайоне Темерник в Ростове. Девушка пострадала там в результате столкновения с машиной Hyundai Accent. На видео с места событий видно, что горожанка, переходя дорогу, заметила летящую на полной скорости иномарку и попыталась быстро перебежать на другую сторону. Однако сделать этого девушка не успела. Легковушка на полной скорости сбила ее и поспешила скрыться с места происшествия.

Девушка пострадала в результате удара легковушки на Темернике в Ростове
Видео: 1MI

Сейчас девушка с травмами госпитализирована.

Официальных подробностей инцидента от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало.

Вчера другой пешеход пострадал от удара авто, перебегая дорогу в неположенном месте в Ростове.

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