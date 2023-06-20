Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
ДТП произошло в микрорайоне Темерник в Ростове. Девушка пострадала там в результате столкновения с машиной Hyundai Accent. На видео с места событий видно, что горожанка, переходя дорогу, заметила летящую на полной скорости иномарку и попыталась быстро перебежать на другую сторону. Однако сделать этого девушка не успела. Легковушка на полной скорости сбила ее и поспешила скрыться с места происшествия.
Сейчас девушка с травмами госпитализирована.
Официальных подробностей инцидента от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало.
Вчера другой пешеход пострадал от удара авто, перебегая дорогу в неположенном месте в Ростове.