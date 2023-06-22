Инспекторы установили, что владельцем машины является 33-летний горожанин. В отношении него были вынесены два постановления об административных правонарушениях — «Неправомерное использование для движения на автомобиле пешеходных дорожек и тротуаров» и «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе».