rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Изображение материала

ГИБДД оштрафовало водителя, припарковавшегося посреди тротуара на Садовой в Ростове

22 июня 2023, 04:48
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Инспекторы оштрафовали водителя иномарки, припарковавшегося посреди тротуара на Садовой в Ростове
Инспекторы оштрафовали водителя дорогой иномарки, припарковавшегося посреди тротуара на Большой Садовой в Ростове, сообщили в ГИБДД.

В ГИБДД обратили внимание на жалобы ростовчан в соцсетях на водителя иномарки FIAT. Он решил припарковать авто прямо посреди тротуара на Большой Садовой улице.

«Как в 90-е»: возле больницы в Ростове с пациентов вымогают деньги за парковку
Узнать подробнее

Инспекторы установили, что владельцем машины является 33-летний горожанин. В отношении него были вынесены два постановления об административных правонарушениях — «Неправомерное использование для движения на автомобиле пешеходных дорожек и тротуаров» и «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе».

Ранее в третий раз запретили ночную парковку транспорта на Пушкинской в Ростове.

Читайте также:
В третий раз запрещают ночную парковку транспорта на Пушкинской в РостовеРостовчане заявили о создании цыганами кемпинга на парковке у детской больницыБессрочный запрет на парковку введут в переулке Семашко в Ростове
#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#ГИБДД России по Ростовской области#Парковка в Ростове#Парковка машин в Ростове#Новости
Подпишитесь
В Ростовской области победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Вчера, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Вчера, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Вчера, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Вчера, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Вчера, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50