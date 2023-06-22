Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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В ГИБДД обратили внимание на жалобы ростовчан в соцсетях на водителя иномарки FIAT. Он решил припарковать авто прямо посреди тротуара на Большой Садовой улице.
Инспекторы установили, что владельцем машины является 33-летний горожанин. В отношении него были вынесены два постановления об административных правонарушениях — «Неправомерное использование для движения на автомобиле пешеходных дорожек и тротуаров» и «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе».
Ранее в третий раз запретили ночную парковку транспорта на Пушкинской в Ростове.