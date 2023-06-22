Многодетная мать из Перми стала жертвой мошенничества в МКК

В начале июня 2023 года Татьяне начали звонить коллекторы компании «Эверест», которые сообщили ей, что у нее есть долг перед МКК «Макро» в размере 26 тысяч рублей. Заем был оформлен без ее ведома. Женщина обратилась в МКК «Макро» для разъяснений и узнала, что оформление кредита происходит без посещения офиса или подписи документов. Злоумышленники представили скан чужого паспорта и подтвердили сделку через СМС. Менеджер МКК «Макро» подтвердил, что такая схема считается электронной подписью и позволяет одобрять кредиты, передает properm.ru.