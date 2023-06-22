Многодетная мать из Перми стала жертвой мошенничества в МКК

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В начале июня 2023 года Татьяне начали звонить коллекторы компании «Эверест», которые сообщили ей, что у нее есть долг перед МКК «Макро» в размере 26 тысяч рублей. Заем был оформлен без ее ведома. Женщина обратилась в МКК «Макро» для разъяснений и узнала, что оформление кредита происходит без посещения офиса или подписи документов. Злоумышленники представили скан чужого паспорта и подтвердили сделку через СМС. Менеджер МКК «Макро» подтвердил, что такая схема считается электронной подписью и позволяет одобрять кредиты, передает properm.ru.
Татьяна рассказала, что МКК не подтверждают личность заемщиков, не требуют оригиналы документов, подписи и даже авторизацию через «Госуслуги». Она отметила, что ее аккаунт на «Госуслугах» не был взломан и документы она не теряла. Мошенники просто воспользовались ее паспортными данными.
Как выяснили журналисты, МКК «Макро» и «Веритас» связаны друг с другом одним и тем же учредителем и бенефициаром — Антоном Дмитриевым. Обе организации зарегистрированы по одному адресу и связаны с компанией «Финан». Татьяна запросила выписку о своих кредитах в бюро кредитных историй и обнаружила, что на нее был оформлен такой же кредит в МКК «Веритас».
Татьяна написала заявление в полицию, но там ей сказали, что такие случаи уже стали рутиной, и рекомендовал регулярно проверять свою кредитную историю. Женщина также подала жалобу в ЦБ и потребовала аннулирования кредитов и удаления недостоверной информации из бюро кредитных историй. Центробанк пообещал провести проверку, если МКК сами не урегулируют ситуацию.
Татьяна Зырянова также выразила мнение, что МКК «Макро» и «Веритас» должны быть включены в черный список Центробанка, так как они нарушают закон, не проводя должную идентификацию заемщиков и облегчая проведение мошеннических схем.