Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Жители Западного района в Ростове рассказывают, что уже третий день в многоэтажных домах без предупреждения выключается свет. Люди возмущаются, что при таком отключении электричества могут выйти из строя дорогостоящие приборы, компьютеры.
«Позавчера свет выключили часов в пять, вчера в районе девяти вечера и сегодня с утра. Каждый раз у меня аварийно вырубается компьютер, а я работаю на нем. Если после такого выключения он не включится?» — возмущается жительница улицы Каширской Ирина, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Горожане добавляют, что странность отключения электричества выражается в дальнейшем его подключении.
«Минут через десять вроде дают электричество, но тут же снова отключают. И так происходит несколько раз подряд. Да так, что не понимаешь, стоит включать приборы или ждать дальше», — жалуются жители Ростова.
В «Донэнерго» затруднились разъяснить ситуацию, только подчеркнули, что авария произошла не у них.
«Свет никто не отключает. Аварийно все гаснет. Другой информации нет», — сообщили в энергоснабжающей организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, что отключения света начались в Ростове из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.