«Позавчера свет выключили часов в пять, вчера в районе девяти вечера и сегодня с утра. Каждый раз у меня аварийно вырубается компьютер, а я работаю на нем. Если после такого выключения он не включится?» — возмущается жительница улицы Каширской Ирина, не пожелавшая публиковать свою фамилию.