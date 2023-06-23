rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Изображение материала

Ростовчане пожаловались на странное отключение света на Западном три дня подряд

23 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
Ростовчане жалуются на отключение света третий день подряд на Западном в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане. Жители Западного района жалуются на странные отключения света, которые продолжаются третий день.

Жители Западного района в Ростове рассказывают, что уже третий день в многоэтажных домах без предупреждения выключается свет. Люди возмущаются, что при таком отключении электричества могут выйти из строя дорогостоящие приборы, компьютеры.

«Позавчера свет выключили часов в пять, вчера в районе девяти вечера и сегодня с утра. Каждый раз у меня аварийно вырубается компьютер, а я работаю на нем. Если после такого выключения он не включится?» — возмущается жительница улицы Каширской Ирина, не пожелавшая публиковать свою фамилию.

Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июня
Узнать подробнее

Горожане добавляют, что странность отключения электричества выражается в дальнейшем его подключении.

«Минут через десять вроде дают электричество, но тут же снова отключают. И так происходит несколько раз подряд. Да так, что не понимаешь, стоит включать приборы или ждать дальше», — жалуются жители Ростова.

В «Донэнерго» затруднились разъяснить ситуацию, только подчеркнули, что авария произошла не у них.

«Свет никто не отключает. Аварийно все гаснет. Другой информации нет», — сообщили в энергоснабжающей организации.

Ранее RostovGazeta сообщала, что отключения света начались в Ростове из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.

Отключения света начались в Ростове из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Узнать подробнее
Читайте также:
Что случилось на Новочеркасской ГРЭС и кто виноват в пожареСледователи проверят факт травмирования рабочих в пожаре на ГРЭС в НовочеркасскеСтало известно о состоянии пострадавших в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
#Дарья Демидова#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Эксперт Сухарь призвал отменить концерт не поддержавшей СВО Арбениной в Ростове
Сегодня, 07:13
В центре Ростова нанесли новую разметку под платную парковку
Сегодня, 10:14
В Ростовской области выследили француза, который незаконно пребывал в России
Сегодня, 09:29
Владельца енотокафе в Ростове наказали за отсутствие лицензии на показ животных
Сегодня, 07:34
Где в Ростове установлены общественные туалеты и почему ими никто не пользуется
Сегодня, 07:48
Из клуба Басты ФК «СКА Ростов-на-Дону» в июне ушли 15 футболистов
Сегодня, 07:57