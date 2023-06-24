Ростовские храмы начнут сильнее молиться

Жители Ростова говорили, что не могут пройти к центру города из-за активности военных. Проблемы, вероятно, возникли из-за плана «Крепость», который привели в действие в ночь с 23 на 24 июня. Меры безопасности могут быть связаны с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.