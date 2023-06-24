Ростовские храмы начнут сильнее молиться

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Заявления Меркурия (Иванова) пока не запланированы, передает РИА «Новости». Донская митрополия образована в 2011 году в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.
Жители Ростова говорили, что не могут пройти к центру города из-за активности военных. Проблемы, вероятно, возникли из-за плана «Крепость», который привели в действие в ночь с 23 на 24 июня. Меры безопасности могут быть связаны с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.