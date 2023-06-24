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Ростовские храмы начнут сильнее молиться

24 июня 2023, 07:38
Фото: 1MI

Ростовские храмы и монастыри продолжат работу и усилят молитвы

Храмы и монастыри Ростова-на-Дону не прекратят служения и усилят молитвы. Об этом сообщила пресс-служба главы местной митрополии Игорь Петровский.

Заявления Меркурия (Иванова) пока не запланированы, передает РИА «Новости». Донская митрополия образована в 2011 году в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.

Жители Ростова говорили, что не могут пройти к центру города из-за активности военных. Проблемы, вероятно, возникли из-за плана «Крепость», который привели в действие в ночь с 23 на 24 июня. Меры безопасности могут быть связаны с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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#Марина Шорина#Митрополит Меркурий#Донская митрополия#Общество#Ростовская область#Что происходит в Ростове в субботу 24 июня
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