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Донская митрополия

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2025
В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было
7 января, 07:52
2024
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о том, в чем допустимо женщинам заходить в храм в интервью на «Дон 24».
23 июня 2024, 07:24
«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь
Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
19 мая 2024, 12:05
Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае с женщиной, которая жаловалась ему на своего мужа, в интервью на «Дон 24».
19 мая 2024, 09:15
Жители Ростовской области помолятся за жертв теракта в «Крокусе»
В Ростовской области проведут службу и помолятся за здоровье и души жертв теракта в ТЦ «Крокус Сити Молл», об этом сообщили в пресс-службе Ростовской-на-Дону епархии.
23 марта 2024, 13:52
2023
Митрополит Меркурий призвал 25 июня ростовчан помолиться за мирное разрешение мятежа
Вознести молитву за мирное разрешение конфликта во всех храмах Ростовской области призвал верующих Ростова и региона митрополит Меркурий.
25 июня 2023, 05:55
Ростовские храмы начнут сильнее молиться
Храмы и монастыри Ростова-на-Дону не прекратят служения и усилят молитвы. Об этом сообщила пресс-служба главы местной митрополии Игорь Петровский.
24 июня 2023, 07:38
«Хулиганство»: в митрополии высказались о мироточащем распятии Христа в Новочеркасске
Распятие Иисуса Христа начало кровоточить в соборе в Новочеркасске больше года назад, об этом корреспонденту RostovGazeta сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.
14 апреля 2023, 14:46

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