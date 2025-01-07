Донская митрополия

«Хулиганство»: в митрополии высказались о мироточащем распятии Христа в Новочеркасске

Распятие Иисуса Христа начало кровоточить в соборе в Новочеркасске больше года назад, об этом корреспонденту RostovGazeta сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.