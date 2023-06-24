С соседней с Ростовской Воронежской области ввели режим КТО 24 июня

Воронежская область вслед за Ростовской также отменила все массовые мероприятия. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, однако граждан просят без необходимости не покидать регион. Воронежцев попросили временно не пользоваться трассой М-4 и отказаться от поездок по дорогам регионального и местного значения.