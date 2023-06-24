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С соседней с Ростовской Воронежской области ввели режим КТО 24 июня

24 июня 2023, 06:53
Фото: 1MI
В регионах России начали принимать дополнительные меры безопасности. В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Кроме того, КТО ввели в Москве и Московской области. Такие меры приняли из-за возможных террористических актов, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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Воронежская область вслед за Ростовской также отменила все массовые мероприятия. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, однако граждан просят без необходимости не покидать регион. Воронежцев попросили временно не пользоваться трассой М-4 и отказаться от поездок по дорогам регионального и местного значения.

Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил, что в столице усилены меры безопасности и введен дополнительный контроль на дорогах.

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