С соседней с Ростовской Воронежской области ввели режим КТО 24 июня

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Кроме того, КТО ввели в Москве и Московской области. Такие меры приняли из-за возможных террористических актов, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Воронежская область вслед за Ростовской также отменила все массовые мероприятия. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, однако граждан просят без необходимости не покидать регион. Воронежцев попросили временно не пользоваться трассой М-4 и отказаться от поездок по дорогам регионального и местного значения.
Мэр Москвы Сергей Собянин уведомил, что в столице усилены меры безопасности и введен дополнительный контроль на дорогах.