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В ГУ МЧС по Ростовской области опровергли информацию о комендантском часе

24 июня 2023, 08:00
Фото: donland.ru
В ГУ МЧС по Ростовской области опровергли информацию о комендантском часе
Сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области назвали фейком информацию о введении комендантского часа на Дону, сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Ночью субботы, 24 июня, в 03.32 мск пресс-служба МЧС опубликовала официальное сообщение о недостоверной информации, распространяющейся в мессенджерах Ростовской области.

Сотрудники ведомства рассказали, что дончане стали получать рассылки о введении комендантского часа на территории Ростовской области. В МЧС назвали это сообщение фейком, заявив, что подобного распоряжения не распространяли, более того, по мнению экстренных служб, это попытка вызвать панику среди местных жителей.

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Дончан просят доверять лишь той информации, которая транслируется в официальных каналах ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее стало известно, что после введения плана «Крепость» в Ростов закрыли въезд с таганрогского и северного направлений.

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