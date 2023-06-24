В ГУ МЧС по Ростовской области опровергли информацию о комендантском часе

Сотрудники ведомства рассказали, что дончане стали получать рассылки о введении комендантского часа на территории Ростовской области. В МЧС назвали это сообщение фейком, заявив, что подобного распоряжения не распространяли, более того, по мнению экстренных служб, это попытка вызвать панику среди местных жителей.