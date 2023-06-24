В ГУ МЧС по Ростовской области опровергли информацию о комендантском часе

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Ночью субботы, 24 июня, в 03.32 мск пресс-служба МЧС опубликовала официальное сообщение о недостоверной информации, распространяющейся в мессенджерах Ростовской области.
Сотрудники ведомства рассказали, что дончане стали получать рассылки о введении комендантского часа на территории Ростовской области. В МЧС назвали это сообщение фейком, заявив, что подобного распоряжения не распространяли, более того, по мнению экстренных служб, это попытка вызвать панику среди местных жителей.
Дончан просят доверять лишь той информации, которая транслируется в официальных каналах ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее стало известно, что после введения плана «Крепость» в Ростов закрыли въезд с таганрогского и северного направлений.