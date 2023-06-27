Политологи оценили слова Пригожина

По ее словам, ворох заявлений Пригожина отлично транслирует две вещи: он пытается оправдаться и при этом не терять лица. Но не стоит забывать, что он бизнесмен и пиарщик, который сейчас пытается заставить забыть о том, кто в кого и почему стрелял во время «марша», продвигая свой главный аргумент — по лагерю ЧВК «Вагнер» ударили ракетами и войско Пригожина решило добиться справедливости. Витязева считает эти комментарии главы ЧВК «Вагнер» судорожными оправданиями и уверяет, что попытки переворота на самом деле не было.