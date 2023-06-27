Политологи оценили слова Пригожина

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Как сообщают newizv.ru, к примеру, политолог Армен Гаспарян прокомментировал слова Пригожина о том, что за 24 часа колонне ЧВК «Вагнер» удалось пройти внушительное расстояние в 700 километров без какого-либо сопротивления. И вагнеровец сравнивает это «достижение» с положением российской армии в зоне специальной военной операции и со скоростью наступления. Гаспарян считает, что такое сравнение некорректно. Политолог приводит в пример ранее высказывание Пригожина, что на полное освобождение Донбасса уйдет не менее года.
Популярная активистка Юлия Витязева не стала заниматься разбором деталей, а решила оценить основные тезисы послания Пригожина, звучащие уже из Белоруссии.
По ее словам, ворох заявлений Пригожина отлично транслирует две вещи: он пытается оправдаться и при этом не терять лица. Но не стоит забывать, что он бизнесмен и пиарщик, который сейчас пытается заставить забыть о том, кто в кого и почему стрелял во время «марша», продвигая свой главный аргумент — по лагерю ЧВК «Вагнер» ударили ракетами и войско Пригожина решило добиться справедливости. Витязева считает эти комментарии главы ЧВК «Вагнер» судорожными оправданиями и уверяет, что попытки переворота на самом деле не было.
Она заявила, что даже если ракетный удар по позициям вагнеровцев реально был нанесен, то войско Пригожина вряд ли смогло так быстро собраться для броска.
Политолог-американист Сергей Судаков разбирает в этой ситуации исключительно моральные и внешнеполитические аспекты. Он подчеркивает, что так называемый «марш справедливости» привел к тому, что недружественные России государства смогли порадоваться внутренним разногласиям в нашей стране.
Эксперты пока не могут точно ответить на вопрос, какую роль Пригожин будет теперь играть в Минске. При этом Юлия Витязева озвучила меткую аналогию для нового положения главы ЧВК «Вагнер».
Она сравнила отъезд Пригожина в Беларусь с историей князя Курбского, который бежал из Московского царства в Литву и начал писать обличительные письма Ивану Грозному. Примечательно, что Беларусь в ту историческую эпоху являлась частью Великого княжества Литовского. Однако та переписка теперь является литературным памятником, а действия Пригожина и его высказывания никогда не получат такого веса в истории страны.