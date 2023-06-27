Психолог из России предлагает использовать нейросеть в качестве цифрового аналога Бог

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Она считает, что такая инициатива может помочь некоторым людям справиться с ментальными проблемами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Такая программа, по мнению специалиста, может даже частично заменить профессиональных психологов и коучей. Искусственный интеллект, выполняющий роль духовного наставника, сможет отвечать на важные вопросы и предоставлять компетентные ответы.
«Такая инициатива сделает психологические услуги доступнее и быстрее. Не каждый имеет возможность обратиться к психологу, но с помощью такого бота люди могут легко получить необходимую поддержку. Будущее за нейросетями, а для верующих это может стать своего рода терапией», — сказала Хорошилова представителю интернет-издания «Подмосковье сегодня».