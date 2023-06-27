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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Психолог из России предлагает использовать нейросеть в качестве цифрового аналога Бог

27 июня 2023, 13:33
Российская психолог Виктория Хорошилова предлагает создать специальную нейросеть, которая будет функционировать как цифровой аналог Бога и отвечать на вопросы верующих.

Она считает, что такая инициатива может помочь некоторым людям справиться с ментальными проблемами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Такая программа, по мнению специалиста, может даже частично заменить профессиональных психологов и коучей. Искусственный интеллект, выполняющий роль духовного наставника, сможет отвечать на важные вопросы и предоставлять компетентные ответы.

«Такая инициатива сделает психологические услуги доступнее и быстрее. Не каждый имеет возможность обратиться к психологу, но с помощью такого бота люди могут легко получить необходимую поддержку. Будущее за нейросетями, а для верующих это может стать своего рода терапией», — сказала Хорошилова представителю интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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