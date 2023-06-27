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Posted Сегодня, 20:53

Published Сегодня, 20:53

Modified Сегодня, 21:03

Updated Сегодня, 21:03

Психолог предложила создать нейросеть для общения с Богом

27 июня 2023, 20:53
Российский психолог Виктория Хорошилова предложила создать цифрового помощника для верующих людей — искусственный интеллект, который сможет отвечать на их вопросы. Она считает, что такой шаг может улучшить психическое состояние людей с ментальными проблемами.

Эта программа может заменить профессиональных психологов и коучей, поскольку человек сможет задавать свои вопросы этому искусственному боту. Он получит компетентные и быстрые ответы, которые способны помочь ему решить его проблемы, рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такое решение будет полезно для всех, потому что не каждый человек имеет возможность обратиться к психологу. Новая технология позволит всем желающим получать поддержку и справедливые ответы на свои вопросы. Я уверена, что будущее за нейросетями, и общение с Богом через такую программу может стать своеобразной терапией для верующих, заявила Хорошилова.

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