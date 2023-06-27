Психолог предложила создать нейросеть для общения с Богом

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
Эта программа может заменить профессиональных психологов и коучей, поскольку человек сможет задавать свои вопросы этому искусственному боту. Он получит компетентные и быстрые ответы, которые способны помочь ему решить его проблемы, рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Такое решение будет полезно для всех, потому что не каждый человек имеет возможность обратиться к психологу. Новая технология позволит всем желающим получать поддержку и справедливые ответы на свои вопросы. Я уверена, что будущее за нейросетями, и общение с Богом через такую программу может стать своеобразной терапией для верующих, заявила Хорошилова.