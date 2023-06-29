Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в Заксобрание проект закона, согласно которому в регионе будут выдавать земельные участки военным и добровольцам, участвующим в СВО и получившим там звания Героя России. Учитываться будут и другие ордена и награды за боевые заслуги.