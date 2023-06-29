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Героям России, участвующим в СВО, будут давать земельные участки в Ростовской области

29 июня 2023, 08:29
Фото: 1MI
В Ростовской области земельные участки хотят выдавать Героям России, участвующим в СВО
В Ростовской области земельные участки хотят выдавать Героям России, участвующим в спецоперации, сообщили в Заксобрании региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в Заксобрание проект закона, согласно которому в регионе будут выдавать земельные участки военным и добровольцам, участвующим в СВО и получившим там звания Героя России. Учитываться будут и другие ордена и награды за боевые заслуги.

Военнослужащий Максим Низола из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
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Депутаты рассмотрят проект закона уже сегодня. Уточняется, что земельные участки будут давать и членам семей погибших героев.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский.

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