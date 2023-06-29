Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в Заксобрание проект закона, согласно которому в регионе будут выдавать земельные участки военным и добровольцам, участвующим в СВО и получившим там звания Героя России. Учитываться будут и другие ордена и награды за боевые заслуги.
Депутаты рассмотрят проект закона уже сегодня. Уточняется, что земельные участки будут давать и членам семей погибших героев.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель Белой Калитвы Валерий Дьяковский.