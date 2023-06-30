Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Эксперты бьют тревогу — в России стремительно стареет население. К 2023 году ожидаемая продолжительность жизни составит 77,7 года. При этом число людей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшится на 6,6 миллиона. Количество же граждан от 40 до 59 лет, наоборот, вырастет на четыре миллиона. Тенденция характерна для всех стран мира. Земля превращается в планету стариков, которым чаще и больше требуется медицинская помощь.
Специалистов при этом остро не хватает. Выпускники школ не горят желанием поступать в медицинские вузы. Нехватка врачей составляет примерно 26 тысяч человек. Нынешние ординаторы, по оценкам экспертов, не смогут восполнить этот дефицит.
Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что нехватка врачей в будущем будет ощущаться острее. Специалист считает, что мировому сообществу нужно придумать новые модели организации здравоохранения. Например, распространять ответственное самолечение или общаться с врачами-кураторами в дистанционном формате.
Попович уверена, что подготовить необходимое количество медиков невозможно. Специалистов быстро переманивают в более богатые регионы России, а оттуда — в более обеспеченные страны. Из-за этого в регионах, а тем более в селах, врачей не остается — им там просто не платят.
Выходом тут является повышение зарплат медиков. «Нам необходимо выровнять заплаты по всей России для врачебного персонала. Когда говорят, что в России разный уровень жизни в разных регионах — так это и прекрасно, тогда врачи, которые живут в регионах с низким уровнем жизни, но получают высокую зарплату, будут там себя чувствовать, как „кум королю“ и оттуда не уедут», — заключила Попович.
Помимо увеличения зарплат, помочь решить проблему дефицита врачей должно изменение принципа работу муниципальных больниц. Эксперт Алексей Серебряный заявляет, что российским поликлиникам стоит ориентировать на принципы работы частных лечебных заведений.
«Что действительно изменит ситуацию? Смена положения врача в треугольнике пациент — врач — медорганизация», — говорит Серебряный. Он добавляет, что медик должен почувствовать себя самостоятельной фигурой. Врач должен иметь лицензию, при этом он не обязан подчиняться главному врачу. «Врач (с лицензией) пришел, допустим, в больницу сделать операцию. Он ее сделал, получил оплату, пошел дальше. Он не в штате, не подчиняется главврачу, он дорожит своей лицензией, у него своя практика», — разъясняет эксперт.
Экономист, эксперт в сфере общественного здравоохранения Николай Прохоренко обратил внимание и на другую проблему — падение престижа работы врача. Требования к профессии растут из года в год. Например, многие медики преследуются следователями за свою работу. «Но деятельность врача без ошибок немыслима», — считает Прохоренко.
На медика ложится много работы с документацией. Врач должен вести журналы, заполнять формы для экспертиз и комиссий и так далее. «Это огромный вал бумажной работы. Это постоянные встречи с проверяющими», — говорит экономист. Он добавляет, что молодежь видит эти сложности в работе врача, а потому неохотно поступает в медицинские вузы.
Эксперты не верят и в эффективность региональных программ поддержки медиков. Большинство из них направлены на то, чтобы удержать врача в сельской местности. Там специалистам выделяют жилье, субсидии и льготы по ЖКХ.
Николай Прохоренко говорит, что программы правильные, однако их масштаб и ресурсы невелики. «Это напоминает попытку нагреть свечкой железнодорожную цистерну. Свечек недостаточно для нагрева цистерны», — говорит он.
На данном этапе ситуация для здравоохранения вырисовывается бесперспективная. Малоэффективные региональные программы поддержки, бюрократизированная система организации работы делают профессию врача тяжелой и невостребованной. Для пациентов же остается один выход — меньше болеть и не рассчитывать на квалифицированную помощь в глубинке.