Эксперты бьют тревогу — в России стремительно стареет население. К 2023 году ожидаемая продолжительность жизни составит 77,7 года. При этом число людей в возрасте от 20 до 39 лет уменьшится на 6,6 миллиона. Количество же граждан от 40 до 59 лет, наоборот, вырастет на четыре миллиона. Тенденция характерна для всех стран мира. Земля превращается в планету стариков, которым чаще и больше требуется медицинская помощь.