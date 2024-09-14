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Медицина в Ростовской области

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2024
Жителей Ростова-на-Дону массово проверят на наличие раковых опухолей
В Ростове проведут бесплатный приём по выявлению опухолей шеи и головы, сообщили специалисты НМИЦ онкологии Минздрава.
14 сентября 2024, 08:11
Медуслуги резко подорожали в Ростовской области
Согласно статистическим данным за май, в Ростовской области стоимость медицинских услуг в 2024 году выросла на 11,6%, сообщает Ростовстат.
18 июня 2024, 11:41
Женщина с мировым именем: профессор Евтодьева — корифей педиатрии Ростовской области
31 марта 2024, 12:59
Зарплаты медсестер в Ростове-на-Дону выросли до 95 тысяч
В Ростове работодатели в частных клиниках готовы платить операционным медицинским сестрам до 95 тысяч рублей в месяц, заявили аналитики Superjob.
17 марта 2024, 07:58
2023
На Дону патенты на изобретения получили врачи областной детской клинической больницы
В Ростовской области врачи нейрохирургического отделения областной детской клинической больницы (ОДКБ) получили два патента на изобретения дренажа для лечения гематом и нового способа ушивания ран, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
19 августа 2023, 10:27
Оборудование для нового детского хирургического центра в Ростове закупят в 2023 году
Закупка оборудования для нового детского хирургического центра в Ростове начнется уже в этом году, заявил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
9 августа 2023, 16:39
Прививать от гриппа в Ростовской области начнут уже в августе
Прививочная кампания против гриппа начнется в Ростовской области уже в августе, рассказали в правительстве региона.
30 июня 2023, 09:50
Эксперты предсказали дефицит врачей в Ростовской области
30 июня 2023, 08:55
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
В Ростовской области запрещают продажу алкоголя и проверяют онкодиспансер из-за нехватки лекарств, пока ВСУ используют для атак новое оружие.
29 мая 2023, 14:57
Ростовская область вошла в пятерку регионов России по развитию трансплантологии
Ростовская область вошла в пятерку регионов по уровню развития трансплантологии, об этом сообщил глава Национального центра трансплантологии Сергей Готье.
19 мая 2023, 17:58

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