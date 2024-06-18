Медуслуги резко подорожали в Ростовской области

Кроме того, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 16,7% с начала года. А общий индекс цен в регионе на все товары и услуги достиг 2,94%, при этом продовольственные товары подорожали на 3,65%, непродовольственные — на 1,71%, а платные услуги — на 3,56%.