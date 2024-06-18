Медуслуги резко подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Так, в Ростовской области значительно подорожала медицина. Если сравнивать стоимость услуг в декабре 2023 года и в мае 2024 года, то за полгода прирост составил 11,6%.
Кроме того, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 16,7% с начала года. А общий индекс цен в регионе на все товары и услуги достиг 2,94%, при этом продовольственные товары подорожали на 3,65%, непродовольственные — на 1,71%, а платные услуги — на 3,56%.
Ранее сообщалось, что Ростовская область столкнулась с большим дефицитом медицинских работников. А их зарплаты выросли почти до 150 тысяч рублей.