rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Ростовской области медицинские услуги подорожали на 11,6%

Медуслуги резко подорожали в Ростовской области

18 июня 2024, 11:41
Фото: NCI/Unsplash
В Ростовской области медицинские услуги подорожали на 11,6%
Согласно статистическим данным за май, в Ростовской области стоимость медицинских услуг в 2024 году выросла на 11,6%, сообщает Ростовстат.

Так, в Ростовской области значительно подорожала медицина. Если сравнивать стоимость услуг в декабре 2023 года и в мае 2024 года, то за полгода прирост составил 11,6%.

Кроме того, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 16,7% с начала года. А общий индекс цен в регионе на все товары и услуги достиг 2,94%, при этом продовольственные товары подорожали на 3,65%, непродовольственные — на 1,71%, а платные услуги — на 3,56%.

Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что Ростовская область столкнулась с большим дефицитом медицинских работников. А их зарплаты выросли почти до 150 тысяч рублей.

Читайте также:
Зарплаты медиков в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублейКлиники в Ростовской области столкнулись с жестким дефицитом медиковВ Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Медицина#Последние новости Ростова на сегодня#Рост цен#Медицина в Ростовской области#Платная медицина
Подпишитесь
«Возвращение к морали»: в ростовских школах массово внедрят уроки семьеведения
Сегодня, 11:49
Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков
Сегодня, 11:46
Зоолог Ерофеева рассказала, где водится самый ядовитый паук в Ростовской области
Вчера, 14:12
Один из террористов из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону мог выжить
Сегодня, 10:43
Роспотребнадзор сообщил о состоянии воздуха из-за пожара в Азове
Сегодня, 05:06
Репродуктивное здоровье граждан — под защитой ОМС
Сегодня, 08:22