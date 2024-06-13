В Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%

С начала 2024 года цена на дизель выросла на 5,9%. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость взлетела аж на 20,4%. Несмотря на это, Рачаловский отметил, что власти готовы поддерживать аграриев. На данный момент выделено 818,5 миллиона рублей господдержки на приобретение фермерами сельхозтехники.