В Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Испытания для сельского хозяйства Ростовской области продолжаются. В южном регионе отмечается значительный рост стоимости дизельного топлива. Так как сейчас начинаются уборочные кампании, необходимо заправлять сельхозмашины горючим. Если дефицита ГСМ в регионе не наблюдается, то цена на дизтопливо для фермеров выросла ощутимо.
С начала 2024 года цена на дизель выросла на 5,9%. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость взлетела аж на 20,4%. Несмотря на это, Рачаловский отметил, что власти готовы поддерживать аграриев. На данный момент выделено 818,5 миллиона рублей господдержки на приобретение фермерами сельхозтехники.
Ранее в Ростовской области за неделю выросла стоимость всех марок бензина.