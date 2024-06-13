rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Ростовской области стоимость на дизельного топлива взлетела на 20,4%

В Ростовской области стоимость топлива взлетела на 20,4%

13 июня 2024, 14:16
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области стоимость на дизельного топлива взлетела на 20,4%
В Ростовской области начинается сезон уборочных работ. Стало понятно, что за год цены на дизельное топливо выросли на 20,4% процента, сообщает министр сельхоза и продовольствия донского региона Константин Рачаловский агентству «Интерфакс».

Испытания для сельского хозяйства Ростовской области продолжаются. В южном регионе отмечается значительный рост стоимости дизельного топлива. Так как сейчас начинаются уборочные кампании, необходимо заправлять сельхозмашины горючим. Если дефицита ГСМ в регионе не наблюдается, то цена на дизтопливо для фермеров выросла ощутимо.

Стало известно, где в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле
Узнать подробнее

С начала 2024 года цена на дизель выросла на 5,9%. А если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость взлетела аж на 20,4%. Несмотря на это, Рачаловский отметил, что власти готовы поддерживать аграриев. На данный момент выделено 818,5 миллиона рублей господдержки на приобретение фермерами сельхозтехники.

Ранее в Ростовской области за неделю выросла стоимость всех марок бензина.

Читайте также:
Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Топливо#Последние новости Ростова на сегодня#Рост цен#Дизельное топливо#Цены на топливо#Аграрии
Подпишитесь
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
Сегодня, 16:46
Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов
Сегодня, 14:22
Суд заставил власти Ростова-на-Дону расселить больше 30 аварийных домов
Сегодня, 13:38
Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове
Сегодня, 15:24
В Ростове женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе
Сегодня, 15:14
Доллар по 140 рублей? Что происходит в банках Ростовской области 13 июня
Сегодня, 14:34
"