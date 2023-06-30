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Новый офис Сбера открылся в Железнодорожном районе Ростова

30 июня 2023, 16:06
Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону появилось новое отделение Сбербанка.

В торжественном открытии приняли участие клиенты, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, генеральный директор группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян и заместитель главы администрации Железнодорожного района по социальным вопросам Оксана Чубарова.

На первый взгляд ничего нового в открытии банковского отделения в городском районе нет, но это мнение ошибочно. Действительно, здесь представлены все привычные банковские услуги, однако сам офис и его наполнение полностью изменились, они стали открытыми и трансформируемыми.

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Стоит отметить, что Железнодорожный район Ростова — второй по площади в городе, в нем проживают более 108 тысяч человек, а каждый четвертый житель — пенсионер.

По мнению генерального директора группы компаний «Сокол» Арутюна Сурмаляна, этот офис станет новым местом притяжения жителей района.

— Как житель Железнодорожного района, проживающий в шаговой доступности от этой точки, я уверен, что этот офис станет местом притяжения, — пояснил Арутюн Сурмалян.

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Подчеркнул важность расположения нового офиса Сбера и ректор ДГТУ, депутат ЗС РО Бесарион Месхи.

— Это будет не просто место, куда жители города придут за консультацией, это станет мультиформатным пространством с большим набором услуг, — отметил Бесарион Месхи.

Стоит добавить. что клиентов здесь могут обслуживать без паспорта, используя биометрические данные. Каждый клиент сможет выпить кофе, а для юных посетителей подготовлены познавательные развивающие игры.

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