Новый офис Сбера открылся в Железнодорожном районе Ростова

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В торжественном открытии приняли участие клиенты, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, генеральный директор группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян и заместитель главы администрации Железнодорожного района по социальным вопросам Оксана Чубарова.
На первый взгляд ничего нового в открытии банковского отделения в городском районе нет, но это мнение ошибочно. Действительно, здесь представлены все привычные банковские услуги, однако сам офис и его наполнение полностью изменились, они стали открытыми и трансформируемыми.
Стоит отметить, что Железнодорожный район Ростова — второй по площади в городе, в нем проживают более 108 тысяч человек, а каждый четвертый житель — пенсионер.
По мнению генерального директора группы компаний «Сокол» Арутюна Сурмаляна, этот офис станет новым местом притяжения жителей района.
— Как житель Железнодорожного района, проживающий в шаговой доступности от этой точки, я уверен, что этот офис станет местом притяжения, — пояснил Арутюн Сурмалян.
Подчеркнул важность расположения нового офиса Сбера и ректор ДГТУ, депутат ЗС РО Бесарион Месхи.
— Это будет не просто место, куда жители города придут за консультацией, это станет мультиформатным пространством с большим набором услуг, — отметил Бесарион Месхи.
Стоит добавить. что клиентов здесь могут обслуживать без паспорта, используя биометрические данные. Каждый клиент сможет выпить кофе, а для юных посетителей подготовлены познавательные развивающие игры.